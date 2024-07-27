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Рубль к юаню ушел на максимум июля после двухнедельной стабилизации

Рубль к юаню ушел на максимум июля после двухнедельной стабилизации - 27.07.2024, ПРАЙМ

Рубль к юаню ушел на максимум июля после двухнедельной стабилизации

Курс российской валюты к юаню на прошлой неделе вышел вверх из двухнедельной фазы стабилизации. При этом основная валюта на российском биржевом рынке - юань –... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T09:05+0300

2024-07-27T09:05+0300

2024-07-27T09:05+0300

экономика

рубль

юань

экспертное мнение

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МОСКВА, 27 июл – ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на прошлой неделе вышел вверх из двухнедельной фазы стабилизации. При этом основная валюта на российском биржевом рынке - юань – обновила минимум текущего месяца – на отметке 11,67 рубля.Поддержка российской валюте пришла от подготовки экспортеров к пику налогового периода июля, когда они традиционно наращивают продажу валюты. Интерес к рублю также подогревали ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ, и в конце недели эти ожидания подтвердились, а финансовый регулятор сохранил жесткую риторику относительно денежно-кредитной политики (ДКП), что также является сигналом поддержки нацвалюты РФ.В итоге, юань на Московской бирже провел неделю в расширившемся коридоре: 11,67-12,01 рубля. При этом снижения валюты КНР преобладало на неделе, и только в пятницу она скорректировалась вверх, отскочив "на факте" принятия Центробанком ожидаемого решения по ставке.В целом же, за неделю, курс юаня на Мосбирже снизился на 12 копеек до 11,85 рубля. Курс доллара за неделю упал на 2,45 рубля до 85,57 рубля, евро – на 2,78 рубля, до 93,26 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Это в целом соответствует динамике доллара к юаню на форексе, где валюта США упала за неделю от 7,27 до 7,25 юаня, а в моменте падала до 7,211 юаня – минимума с 16 мая. При этом в пересчете через рублевые курсы доллар на российском рынке стоит 7,221 юаня, то есть на 0,4% дешевле форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели снизилась до 6,92 тысячи против 7,28 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ НАХОДИЛ ПОДДЕРЖКУРубль начал рабочую неделю инерционной стабилизацией против юаня, которая потом стала развиваться в укрепление нацвалюты РФ. Первый импульс роста курса рубля был вызван новостью о том, что у Московской биржи сменился клиринговый банк для расчетов в юанях.С 15 июля Bank of China, российская дочка китайской банковской группы, перестала быть клиринговым банком по юаню на Мосбирже. Теперь это дочка китайского ICBC Bank. Решение связано с тем, что с 13 августа Мосбиржа должна свернуть свои операции, написала газета "Коммерсант".Рубль рос к юаню на фоне его слабости на форексе. Этому способствовало неожиданное решение Народного банка Китая снизить основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - до 3,35% с 3,45%, впервые с августа 2023 года. Решение смягчить ДКП последовало вскоре после публикации разочаровывающих данных по темпам роста ВВП Китая, которые не оправдали во втором квартале ни консенсус-прогнозов, ни "целевых" уровней правительства КНР.Наконец, спрос на инвалюту на площадках РФ оставался подавленным на фоне сообщений о том, что банки из дружественных юрисдикций тоже начали задерживать платежи российских компаний, что играет в пользу рубля.ПРОГНОЗЫВторую половину рабочей недели рубль провел в росте и обновил локальный максимум к юаню с утра в пятницу - перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке. Впрочем, завершение недели ознаменовалось коррекционным отскоком курса юаня вверх.Регулятор в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. ЦБ заявил, что баланс рисков для инфляции в России на среднесрочном горизонте остается смещенным в сторону проинфляционных.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России будет держать ключевую ставку высокой столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели, при этом регулятор не исключает ее повышения в случае необходимости. ЦБ не планирует снижать ключевую ставку в этом году. Инфляция в России снижается медленно, нужна дополнительная жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) для ее замедления, резюмировала Набиуллина.Также регулятор оценил, что внешнеторговый профицит в 2024 году составит 135 миллиардов долларов против прежних оценок в 121 миллиарда.Таким образом, фундаментально у рубля есть сильные факторы поддержки. Однако завершение налогового периода июля и приближение традиционно, как минимум, психологически сложного для российского рынка августа могут скорректировать курс юаня вверх и подтолкнуть его обратно в район 12 рублей.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

рубль, юань, экспертное мнение