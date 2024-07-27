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В Волгоградской области разбился Су-34 - 27.07.2024, ПРАЙМ
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В Волгоградской области разбился Су-34
В Волгоградской области разбился Су-34 - 27.07.2024, ПРАЙМ
В Волгоградской области разбился Су-34
Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T15:16+0300
2024-07-27T15:16+0300
происшествия
россия
минобороны
вкс
вкс россии
су-34
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Минобороны сообщили, что экипаж самолета Су-34 катапультировался, и угрозы их жизни нет.Самолёт потерпел крушение в безлюдной местности. Полёт выполнялся без вооружения. На земле разрушений не зафиксировано. Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность.На месте работает комиссия ВКС России.
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россия, минобороны, вкс, вкс россии, су-34
Происшествия, РОССИЯ, Минобороны, ВКС, ВКС России, СУ-34
15:16 27.07.2024
 
В Волгоградской области разбился Су-34

МО РФ: Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области, экипаж катапультировался

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк*Самолет Су-34 во время выступления в последний день работы Международного авиационного-космического салона МАКС-2015 в подмосковном Жуковском
*Самолет Су-34 во время выступления в последний день работы Международного авиационного-космического салона МАКС-2015 в подмосковном Жуковском - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
Минобороны сообщили, что экипаж самолета Су-34 катапультировался, и угрозы их жизни нет.
Самолёт потерпел крушение в безлюдной местности. Полёт выполнялся без вооружения. На земле разрушений не зафиксировано. Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность.
На месте работает комиссия ВКС России.
 
ПроисшествияРОССИЯМинобороныВКСВКС РоссииСУ-34
 
 
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