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В Волгоградской области разбился Су-34

В Волгоградской области разбился Су-34 - 27.07.2024, ПРАЙМ

В Волгоградской области разбился Су-34

Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T15:16+0300

2024-07-27T15:16+0300

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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Минобороны сообщили, что экипаж самолета Су-34 катапультировался, и угрозы их жизни нет.Самолёт потерпел крушение в безлюдной местности. Полёт выполнялся без вооружения. На земле разрушений не зафиксировано. Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность.На месте работает комиссия ВКС России.

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