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Орбан назвал актом капитуляции молчание ЕС о теракте на "Северных потоках"
Орбан назвал актом капитуляции молчание ЕС о теракте на "Северных потоках" - 27.07.2024, ПРАЙМ
Орбан назвал актом капитуляции молчание ЕС о теракте на "Северных потоках"
Молчание стран ЕС о взрыве газопроводов "Северный поток", являющимся терактом, совершенным по указанию США, стало "актом капитуляции Европы", заявил... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T14:51+0300
2024-07-27T14:51+0300
2024-07-27T14:51+0300
политика
венгрия
виктор орбан
теракт
теракт на "северных потоках"
европа
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БУДАПЕШТ, 27 июл — ПРАЙМ. Молчание стран ЕС о взрыве газопроводов "Северный поток", являющимся терактом, совершенным по указанию США, стало "актом капитуляции Европы", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад. Он отметил, что факт того, что в ЕС не говорят о взрыве на "Северных потоках", то, что ФРГ не отреагировала на теракт в отношении ее собственности и отсутствие расследования, является "ни чем иным, как актом капитуляции"."То, что мы слова не говорим о взрыве "Северных потоков", что даже Германия не реагирует на теракт, совершенный, по всей видимости, по указанию США, против ее собственности, что мы не говорим об этом, не расследуем, не хотим выяснить и потребовать поднять вопрос юридически... - это не что иное, как акт капитуляции", - сказал Орбан. Венгерский премьер добавил, что европейская политика "рухнула", потеряла самостоятельность и полностью копирует поведение Демократической партии США.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция не отрицают возможность намеренной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил, что повреждения газопроводов беспрецедентны, и сроки их ремонта пока неизвестны.
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венгрия, виктор орбан, теракт, теракт на "северных потоках", европа
Политика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, теракт, теракт на "Северных потоках", ЕВРОПА
Орбан назвал актом капитуляции молчание ЕС о теракте на "Северных потоках"
Орбан: молчание ЕС о подрыве "Северных потоков" по указке США — акт капитуляции
БУДАПЕШТ, 27 июл — ПРАЙМ. Молчание стран ЕС о взрыве газопроводов "Северный поток", являющимся терактом, совершенным по указанию США, стало "актом капитуляции Европы", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад.
Он отметил, что факт того, что в ЕС не говорят о взрыве на "Северных потоках", то, что ФРГ не отреагировала на теракт в отношении ее собственности и отсутствие расследования, является "ни чем иным, как актом капитуляции".
"То, что мы слова не говорим о взрыве "Северных потоков", что даже Германия не реагирует на теракт, совершенный, по всей видимости, по указанию США, против ее собственности, что мы не говорим об этом, не расследуем, не хотим выяснить и потребовать поднять вопрос юридически... - это не что иное, как акт капитуляции", - сказал Орбан.
В ФРГ потребовали деньги на вознаграждение за данные по "Северным потокам"
Венгерский премьер добавил, что европейская политика "рухнула", потеряла самостоятельность и полностью копирует поведение Демократической партии США.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Германия, Дания и Швеция не отрицают возможность намеренной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил, что повреждения газопроводов беспрецедентны, и сроки их ремонта пока неизвестны.