https://1prime.ru/20240727/spetsoperatsiya-850483195.html

NYT узнала о беседе Белоусова с шефом Пентагона о тайной операции Киева

NYT узнала о беседе Белоусова с шефом Пентагона о тайной операции Киева - 27.07.2024, ПРАЙМ

NYT узнала о беседе Белоусова с шефом Пентагона о тайной операции Киева

Разговор министра обороны РФ Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином в июле состоялся из-за данных России о подготовке Украиной тайной операции,... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T17:13+0300

2024-07-27T17:13+0300

2024-07-27T17:13+0300

политика

сша

россия

пентагон

ллойд остин

андрей белоусов

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/91/841259183_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6c062bc26f7ad1bf9efa5ff5234239c8.jpg

МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Разговор министра обороны РФ Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином в июле состоялся из-за данных России о подготовке Украиной тайной операции, пишет NYT со ссылкой на источники.Это была уже вторая беседа между Белоусовым и Остином за три недели. В предыдущий раз они разговаривали по телефону 25 июня, и тогда инициатором звонка была американская сторона.Белоусов спросил Остина, был ли Пентагон осведомлён о готовящейся операции и потенциальном риске обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. Как рассказали источники издания, в Пентагоне не владели этой информацией и были удивлены, услышав заявление главы Минобороны РФ.Как сообщают источники в NYT, "что бы ни сказал" российский министр, это было воспринято "достаточно серьёзно". США связались с Украиной и предупредили, чтобы, если такие планы существуют, их не осуществляли. Представители Пентагона отказались сообщить, поднимал ли Остин этот вопрос во время разговора с министром обороны Украины Рустемом Умеровым 23 июля.

https://1prime.ru/20240722/arktika-850344483.html

сша

пентагон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, пентагон, ллойд остин, андрей белоусов, переговоры