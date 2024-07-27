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NYT узнала о беседе Белоусова с шефом Пентагона о тайной операции Киева - 27.07.2024, ПРАЙМ
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NYT узнала о беседе Белоусова с шефом Пентагона о тайной операции Киева
NYT узнала о беседе Белоусова с шефом Пентагона о тайной операции Киева - 27.07.2024, ПРАЙМ
NYT узнала о беседе Белоусова с шефом Пентагона о тайной операции Киева
Разговор министра обороны РФ Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином в июле состоялся из-за данных России о подготовке Украиной тайной операции,... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T17:13+0300
2024-07-27T17:13+0300
политика
сша
россия
пентагон
ллойд остин
андрей белоусов
переговоры
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Разговор министра обороны РФ Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином в июле состоялся из-за данных России о подготовке Украиной тайной операции, пишет NYT со ссылкой на источники.Это была уже вторая беседа между Белоусовым и Остином за три недели. В предыдущий раз они разговаривали по телефону 25 июня, и тогда инициатором звонка была американская сторона.Белоусов спросил Остина, был ли Пентагон осведомлён о готовящейся операции и потенциальном риске обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. Как рассказали источники издания, в Пентагоне не владели этой информацией и были удивлены, услышав заявление главы Минобороны РФ.Как сообщают источники в NYT, "что бы ни сказал" российский министр, это было воспринято "достаточно серьёзно". США связались с Украиной и предупредили, чтобы, если такие планы существуют, их не осуществляли. Представители Пентагона отказались сообщить, поднимал ли Остин этот вопрос во время разговора с министром обороны Украины Рустемом Умеровым 23 июля.
https://1prime.ru/20240722/arktika-850344483.html
сша
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сша, россия, пентагон, ллойд остин, андрей белоусов, переговоры
Политика, США, РОССИЯ, Пентагон, Ллойд Остин, Андрей Белоусов, переговоры
17:13 27.07.2024
 
NYT узнала о беседе Белоусова с шефом Пентагона о тайной операции Киева

NYT: Белоусов звонил шефу Пентагона из-за данных об украинской тайной операции

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of DefenseМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Разговор министра обороны РФ Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином в июле состоялся из-за данных России о подготовке Украиной тайной операции, пишет NYT со ссылкой на источники.
Это была уже вторая беседа между Белоусовым и Остином за три недели. В предыдущий раз они разговаривали по телефону 25 июня, и тогда инициатором звонка была американская сторона.
Белоусов спросил Остина, был ли Пентагон осведомлён о готовящейся операции и потенциальном риске обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. Как рассказали источники издания, в Пентагоне не владели этой информацией и были удивлены, услышав заявление главы Минобороны РФ.
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
Пентагон изменил стратегию США по Арктике
22 июля, 22:34
Как сообщают источники в NYT, "что бы ни сказал" российский министр, это было воспринято "достаточно серьёзно". США связались с Украиной и предупредили, чтобы, если такие планы существуют, их не осуществляли. Представители Пентагона отказались сообщить, поднимал ли Остин этот вопрос во время разговора с министром обороны Украины Рустемом Умеровым 23 июля.
 
ПолитикаСШАРОССИЯПентагонЛлойд ОстинАндрей Белоусовпереговоры
 
 
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