https://1prime.ru/20240727/ssha-850483990.html
"Разрушительный ущерб". В США неожиданно высказались об ударе по России
"Разрушительный ущерб". В США неожиданно высказались об ударе по России - 27.07.2024, ПРАЙМ
"Разрушительный ущерб". В США неожиданно высказались об ударе по России
Взрывы на газопроводах "Северный поток" оказали негативное влияние на Европу, а не на РФ, заявил бывший член сената американского штата Вирджиния и отставной... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T18:30+0300
2024-07-27T18:30+0300
2024-07-27T18:30+0300
политика
россия
сша
северные потоки
теракт на "северных потоках"
теракт
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_45dafa2bb9199755798d82748ec84085.jpg
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Взрывы на газопроводах "Северный поток" оказали негативное влияние на Европу, а не на РФ, заявил бывший член сената американского штата Вирджиния и отставной полковник Ричард Блэк в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Мы пошли на это (взрывы на "Северных потоках". — прим. ред.), чтобы поспособствовать продвижению Украины в конфликте, как мы думали. В результате Россия не сильно пострадала, но это оказало разрушительное воздействие на европейскую экономику, это ввергло ФРГ в рецессию", — отметил он.По словам полковника, США в ходе конфликта на Украине пошли на один из самых провокационных шагов в истории человечества — диверсию на газопроводе "Северный поток".Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Германия, Дания и Швеция не отрицают возможность намеренной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил, что повреждения газопроводов беспрецедентны, и сроки их ремонта пока неизвестны.
https://1prime.ru/20240727/severnye-potoki-850481716.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_111:0:1036:694_1920x0_80_0_0_8eee03ca2f9cd3abaaac098849449a8a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, северные потоки, теракт на "северных потоках", теракт
Политика, РОССИЯ, США, Северные потоки, теракт на "Северных потоках", теракт
"Разрушительный ущерб". В США неожиданно высказались об ударе по России
Экс-сенатор Блэк: взрывы на "Северных потоках" нанесли разрушительный удар по ЕС
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ.
Взрывы на газопроводах "Северный поток" оказали негативное влияние на Европу, а не на РФ, заявил бывший член сената американского штата Вирджиния и отставной полковник Ричард Блэк в интервью
YouTube-каналу Dialogue Works.
"Мы пошли на это (взрывы на "Северных потоках". — прим. ред.), чтобы поспособствовать продвижению Украины в конфликте, как мы думали. В результате Россия не сильно пострадала, но это оказало разрушительное воздействие на европейскую экономику, это ввергло ФРГ в рецессию", — отметил он.
По словам полковника, США в ходе конфликта на Украине пошли на один из самых провокационных шагов в истории человечества — диверсию на газопроводе "Северный поток".
Орбан назвал актом капитуляции молчание ЕС о теракте на "Северных потоках"
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Германия, Дания и Швеция не отрицают возможность намеренной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил, что повреждения газопроводов беспрецедентны, и сроки их ремонта пока неизвестны.