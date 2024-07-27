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"Разрушительный ущерб". В США неожиданно высказались об ударе по России - 27.07.2024, ПРАЙМ
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"Разрушительный ущерб". В США неожиданно высказались об ударе по России
"Разрушительный ущерб". В США неожиданно высказались об ударе по России - 27.07.2024, ПРАЙМ
"Разрушительный ущерб". В США неожиданно высказались об ударе по России
Взрывы на газопроводах "Северный поток" оказали негативное влияние на Европу, а не на РФ, заявил бывший член сената американского штата Вирджиния и отставной... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T18:30+0300
2024-07-27T18:30+0300
политика
россия
сша
северные потоки
теракт на "северных потоках"
теракт
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Взрывы на газопроводах "Северный поток" оказали негативное влияние на Европу, а не на РФ, заявил бывший член сената американского штата Вирджиния и отставной полковник Ричард Блэк в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Мы пошли на это (взрывы на "Северных потоках". — прим. ред.), чтобы поспособствовать продвижению Украины в конфликте, как мы думали. В результате Россия не сильно пострадала, но это оказало разрушительное воздействие на европейскую экономику, это ввергло ФРГ в рецессию", — отметил он.По словам полковника, США в ходе конфликта на Украине пошли на один из самых провокационных шагов в истории человечества — диверсию на газопроводе "Северный поток".Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Германия, Дания и Швеция не отрицают возможность намеренной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил, что повреждения газопроводов беспрецедентны, и сроки их ремонта пока неизвестны.
https://1prime.ru/20240727/severnye-potoki-850481716.html
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россия, сша, северные потоки, теракт на "северных потоках", теракт
Политика, РОССИЯ, США, Северные потоки, теракт на "Северных потоках", теракт
18:30 27.07.2024
 
"Разрушительный ущерб". В США неожиданно высказались об ударе по России

Экс-сенатор Блэк: взрывы на "Северных потоках" нанесли разрушительный удар по ЕС

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Danish Defence
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Взрывы на газопроводах "Северный поток" оказали негативное влияние на Европу, а не на РФ, заявил бывший член сената американского штата Вирджиния и отставной полковник Ричард Блэк в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Мы пошли на это (взрывы на "Северных потоках". — прим. ред.), чтобы поспособствовать продвижению Украины в конфликте, как мы думали. В результате Россия не сильно пострадала, но это оказало разрушительное воздействие на европейскую экономику, это ввергло ФРГ в рецессию", — отметил он.
По словам полковника, США в ходе конфликта на Украине пошли на один из самых провокационных шагов в истории человечества — диверсию на газопроводе "Северный поток".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2024
Орбан назвал актом капитуляции молчание ЕС о теракте на "Северных потоках"
14:51
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Германия, Дания и Швеция не отрицают возможность намеренной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил, что повреждения газопроводов беспрецедентны, и сроки их ремонта пока неизвестны.
 
ПолитикаРОССИЯСШАСеверные потокитеракт на "Северных потоках"теракт
 
 
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