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ФСБ задержала боевиков, планировавших убийство силовиков и подрыв церкви - 27.07.2024, ПРАЙМ
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ФСБ задержала боевиков, планировавших убийство силовиков и подрыв церкви
ФСБ задержала боевиков, планировавших убийство силовиков и подрыв церкви - 27.07.2024, ПРАЙМ
ФСБ задержала боевиков, планировавших убийство силовиков и подрыв церкви
Задержанные в Дагестане боевики планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов в Каспийске и подрыв церкви Казанской иконы Божией Матери. Об... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T10:25+0300
2024-07-27T10:37+0300
происшествия
фсб
задержание
теракт
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Задержанные в Дагестане боевики планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов в Каспийске и подрыв церкви Казанской иконы Божией Матери. Об этом свидетельствует опубликованное ФСБ РФ видео. Как признался на допросе один из боевиков, он с подельниками планировал взорвать церковь, расположенную возле спортзала "Молот" в Каспийске - на этом месте находится церковь Казанской иконы Божией Матери. "Один из вариантов - это церковь. Взорвать церковь на (улице - прим. ред.) Ленина, напротив спортзала "Молот", - сказал задержанный.Также задержанный заявил: "Мы планировали напасть на сотрудников, которые патрулируют улицы, чтобы убить их".Также задержанный сообщил, что для совершения преступлений были приобретены ножи, а для конспирации боевики называли оружие называли "удочками", а взрывное устройство - "шпагой".По его словам, в "нашем кругу" сотрудники правоохранительных органов - кафиры, которых "можно убивать".По сообщению ФСБ, сотрудники службы совместно с МВД предотвратила теракты в Дагестане. В Каспийске силовики задержали трех местных жителей по подозрению в подготовке террористических актов в отношении правоохранительных органов и православного храма. Отмечается, что на текущий момент все задержанные дали признательные показания. В отношении них были возбуждены уголовные дела, в том числе по "террористической" статье.
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фсб, задержание, теракт
Происшествия, ФСБ, задержание, теракт
10:25 27.07.2024 (обновлено: 10:37 27.07.2024)
 
ФСБ задержала боевиков, планировавших убийство силовиков и подрыв церкви

ФСБ: задержанные боевики планировали взорвать церковь в Каспийске

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Задержанные в Дагестане боевики планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов в Каспийске и подрыв церкви Казанской иконы Божией Матери. Об этом свидетельствует опубликованное ФСБ РФ видео.
Как признался на допросе один из боевиков, он с подельниками планировал взорвать церковь, расположенную возле спортзала "Молот" в Каспийске - на этом месте находится церковь Казанской иконы Божией Матери.
"Один из вариантов - это церковь. Взорвать церковь на (улице - прим. ред.) Ленина, напротив спортзала "Молот", - сказал задержанный.
Также задержанный заявил: "Мы планировали напасть на сотрудников, которые патрулируют улицы, чтобы убить их".
Также задержанный сообщил, что для совершения преступлений были приобретены ножи, а для конспирации боевики называли оружие называли "удочками", а взрывное устройство - "шпагой".
Наручники - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
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По его словам, в "нашем кругу" сотрудники правоохранительных органов - кафиры, которых "можно убивать".
По сообщению ФСБ, сотрудники службы совместно с МВД предотвратила теракты в Дагестане. В Каспийске силовики задержали трех местных жителей по подозрению в подготовке террористических актов в отношении правоохранительных органов и православного храма. Отмечается, что на текущий момент все задержанные дали признательные показания. В отношении них были возбуждены уголовные дела, в том числе по "террористической" статье.
 
ПроисшествияФСБзадержаниетеракт
 
 
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