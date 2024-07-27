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Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним
Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним - 27.07.2024, ПРАЙМ
Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа не последнее, предположил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T16:31+0300
2024-07-27T16:31+0300
2024-07-27T16:32+0300
политика
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БУДАПЕШТ, 27 июл — ПРАЙМ. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа не последнее, предположил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 13 июля на предвыборном выступлении Трампа в штате Пенсильвания произошла стрельба. В результате бывший президент получил ранение в ухо, а один из зрителей погиб, ещё двое получили серьёзные ранения."То, что произошло, не обязательно было последней попыткой в этой кампании", — сказал Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1. Венгерский премьер также добавил, что накануне провел телефонный разговор с Трампом. Орбан утверждает, что Трамп хочет вернуть американский народ в состояние национального государства из постнационального либерального, поэтому его хотят посадить в тюрьму и убить.5 ноября пройдут президентские выборы в США. Предполагалось, что Демократическую партию будет представлять Байден. Но после его неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом, среди демократов всё громче стали звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он принял решение выйти из гонки и поддержал вице-президента Камалу Харрис.
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сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, виктор орбан
Политика, США, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа, Виктор Орбан
Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним
Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним перед выборами
БУДАПЕШТ, 27 июл — ПРАЙМ. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа не последнее, предположил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
13 июля на предвыборном выступлении Трампа в штате Пенсильвания произошла стрельба. В результате бывший президент получил ранение в ухо, а один из зрителей погиб, ещё двое получили серьёзные ранения.
"То, что произошло, не обязательно было последней попыткой в этой кампании", — сказал Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1.
Венгерский премьер также добавил, что накануне провел телефонный разговор с Трампом.
CNN: ФБР намерено опросить Трампа в рамках расследования покушения на него
Орбан утверждает, что Трамп хочет вернуть американский народ в состояние национального государства из постнационального либерального, поэтому его хотят посадить в тюрьму и убить.
5 ноября пройдут президентские выборы в США. Предполагалось, что Демократическую партию будет представлять Байден. Но после его неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом, среди демократов всё громче стали звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он принял решение выйти из гонки и поддержал вице-президента Камалу Харрис.