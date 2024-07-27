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Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним

Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним - 27.07.2024, ПРАЙМ

Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа не последнее, предположил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T16:31+0300

2024-07-27T16:31+0300

2024-07-27T16:32+0300

политика

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виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 27 июл — ПРАЙМ. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа не последнее, предположил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 13 июля на предвыборном выступлении Трампа в штате Пенсильвания произошла стрельба. В результате бывший президент получил ранение в ухо, а один из зрителей погиб, ещё двое получили серьёзные ранения."То, что произошло, не обязательно было последней попыткой в этой кампании", — сказал Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1. Венгерский премьер также добавил, что накануне провел телефонный разговор с Трампом. Орбан утверждает, что Трамп хочет вернуть американский народ в состояние национального государства из постнационального либерального, поэтому его хотят посадить в тюрьму и убить.5 ноября пройдут президентские выборы в США. Предполагалось, что Демократическую партию будет представлять Байден. Но после его неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом, среди демократов всё громче стали звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он принял решение выйти из гонки и поддержал вице-президента Камалу Харрис.

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сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, виктор орбан