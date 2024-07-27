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Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним - 27.07.2024, ПРАЙМ
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Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним
Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним - 27.07.2024, ПРАЙМ
Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа не последнее, предположил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T16:31+0300
2024-07-27T16:32+0300
политика
сша
дональд трамп
покушение на дональда трампа
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 27 июл — ПРАЙМ. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа не последнее, предположил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 13 июля на предвыборном выступлении Трампа в штате Пенсильвания произошла стрельба. В результате бывший президент получил ранение в ухо, а один из зрителей погиб, ещё двое получили серьёзные ранения."То, что произошло, не обязательно было последней попыткой в этой кампании", — сказал Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1. Венгерский премьер также добавил, что накануне провел телефонный разговор с Трампом. Орбан утверждает, что Трамп хочет вернуть американский народ в состояние национального государства из постнационального либерального, поэтому его хотят посадить в тюрьму и убить.5 ноября пройдут президентские выборы в США. Предполагалось, что Демократическую партию будет представлять Байден. Но после его неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом, среди демократов всё громче стали звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он принял решение выйти из гонки и поддержал вице-президента Камалу Харрис.
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сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, виктор орбан
Политика, США, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа, Виктор Орбан
16:31 27.07.2024 (обновлено: 16:32 27.07.2024)
 
Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним

Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним перед выборами

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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БУДАПЕШТ, 27 июл — ПРАЙМ. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа не последнее, предположил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
13 июля на предвыборном выступлении Трампа в штате Пенсильвания произошла стрельба. В результате бывший президент получил ранение в ухо, а один из зрителей погиб, ещё двое получили серьёзные ранения.
"То, что произошло, не обязательно было последней попыткой в этой кампании", — сказал Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1.
Венгерский премьер также добавил, что накануне провел телефонный разговор с Трампом.
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Вчера, 16:21
Орбан утверждает, что Трамп хочет вернуть американский народ в состояние национального государства из постнационального либерального, поэтому его хотят посадить в тюрьму и убить.
5 ноября пройдут президентские выборы в США. Предполагалось, что Демократическую партию будет представлять Байден. Но после его неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом, среди демократов всё громче стали звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он принял решение выйти из гонки и поддержал вице-президента Камалу Харрис.
 
ПолитикаСШАДональд Трамппокушение на Дональда ТрампаВиктор Орбан
 
 
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