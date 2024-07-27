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Исследование показало, сколько россияне готовы тратить на заботу о себе

Исследование показало, сколько россияне готовы тратить на заботу о себе - 27.07.2024, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько россияне готовы тратить на заботу о себе

Больше четверти россиян не готовы тратить на заботу о себе более одной тысячи рублей в месяц, а каждый десятый закладывает на это больше 20 тысяч, следует из... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T09:35+0300

2024-07-27T09:35+0300

2024-07-27T09:35+0300

экономика

россияне

траты

исследование

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Больше четверти россиян не готовы тратить на заботу о себе более одной тысячи рублей в месяц, а каждый десятый закладывает на это больше 20 тысяч, следует из материалов НПФ "Достойное будущее" и проекта по финансовому просвещению "ГраФин", с которыми ознакомилось РИА Новости. Отмечается, что больше 70% россиян уделяют внимание заботе о себе в той или иной степени. В основном речь идет о здоровом питании, спорте, SPA, посещениях салонов красоты и о регулярных чекапах в медицинских организациях. При этом 68% указали, что уделяли бы больше внимания себе и своему благополучию, будь у них такая возможность. "Несмотря на высокое внимание и широкий спектр мер по собственной заботе, чуть более четверти опрошенных (27%) готовы тратить в месяц на себя до 1 тысячи рублей. 17% респондентов ответили, что выделяют на себя любимых от 1 до 5 тысяч рублей, от 5 до 10 тысяч рублей назвали сумму 22% опрошенных. От 10 до 20 тысяч рублей отметили 22% отвечающих. Выделять на эти цели сумму больше 20 тысяч готовы 12% респондентов", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 1,5 тысячи человек по всей стране. При этом около 7% подчеркнули, что в понимание заботы о себе для них входит и формирование финансовой подушки. Оказалось, что меньше четверти россиян не откладывают деньги или не следят за расходами, больше половины - все же планируют бюджет, стараются формировать сбережения. В свою очередь на вопрос "Сбережения какой суммы можно считать финансовой подушкой безопасности?" 28% респондентов назвали накопления до 50 тысяч рублей, четверть же уверена, что финансовая подушка должна быть от 100 до 500 тысяч, а вот необходимость иметь на черный день больше одного миллиона видит почти каждый пятый.

https://1prime.ru/20240726/depozity-850469215.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россияне, траты, исследование