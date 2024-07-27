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Жителям пострадавших от пожара квартир в Ульяновске выплатят компенсацию

Жителям пострадавших от пожара квартир в Ульяновске выплатят компенсацию - 27.07.2024, ПРАЙМ

Жителям пострадавших от пожара квартир в Ульяновске выплатят компенсацию

Власти Ульяновской области выплатят компенсацию жителям, чьи квартиры пострадали в пожаре, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T14:33+0300

2024-07-27T14:33+0300

2024-07-27T14:33+0300

происшествия

россия

происшествие

пожар

ульяновск

ульяновская область

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САМАРА, 27 июл — ПРАЙМ. Власти Ульяновской области выплатят компенсацию жителям, чьи квартиры пострадали в пожаре, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что жителям выплатят по 150 тысяч рублей на первоочередные нужды. С наиболее пострадавшими квартирами будет проведена оценка ущерба и выплата адресной помощи владельцам квартир.Вечером в пятницу в главном управлении МЧС России по Ульяновской области сообщили о пожаре в трёх квартирах на третьем этаже здания. В результате происшествия погибли три человека, включая двухлетнего ребенка. Трое человек были доставлены в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.После гибели трех человек и уничтожения имущества жителей возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, пожар произошел из-за использования самодельного самогонного аппарата, оснащённого газовой горелкой.

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ульяновск

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россия, происшествие, пожар, ульяновск, ульяновская область