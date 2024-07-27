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Жителям пострадавших от пожара квартир в Ульяновске выплатят компенсацию
Жителям пострадавших от пожара квартир в Ульяновске выплатят компенсацию - 27.07.2024, ПРАЙМ
Жителям пострадавших от пожара квартир в Ульяновске выплатят компенсацию
Власти Ульяновской области выплатят компенсацию жителям, чьи квартиры пострадали в пожаре, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T14:33+0300
2024-07-27T14:33+0300
2024-07-27T14:33+0300
происшествия
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САМАРА, 27 июл — ПРАЙМ. Власти Ульяновской области выплатят компенсацию жителям, чьи квартиры пострадали в пожаре, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что жителям выплатят по 150 тысяч рублей на первоочередные нужды. С наиболее пострадавшими квартирами будет проведена оценка ущерба и выплата адресной помощи владельцам квартир.Вечером в пятницу в главном управлении МЧС России по Ульяновской области сообщили о пожаре в трёх квартирах на третьем этаже здания. В результате происшествия погибли три человека, включая двухлетнего ребенка. Трое человек были доставлены в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.После гибели трех человек и уничтожения имущества жителей возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, пожар произошел из-за использования самодельного самогонного аппарата, оснащённого газовой горелкой.
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Происшествия, РОССИЯ, происшествие, пожар, Ульяновск, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Жителям пострадавших от пожара квартир в Ульяновске выплатят компенсацию
Власти выплатят по 150 тысяч рублей жителям из пострадавших квартир в Ульяновске
САМАРА, 27 июл — ПРАЙМ. Власти Ульяновской области выплатят компенсацию жителям, чьи квартиры пострадали в пожаре, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что жителям выплатят по 150 тысяч рублей на первоочередные нужды. С наиболее пострадавшими квартирами будет проведена оценка ущерба и выплата адресной помощи владельцам квартир.
Вечером в пятницу в главном управлении МЧС России по Ульяновской области сообщили о пожаре в трёх квартирах на третьем этаже здания. В результате происшествия погибли три человека, включая двухлетнего ребенка. Трое человек были доставлены в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.
При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли два человека
После гибели трех человек и уничтожения имущества жителей возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, пожар произошел из-за использования самодельного самогонного аппарата, оснащённого газовой горелкой.