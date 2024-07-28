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В Японии создается мощный альянс автопроизводителей, пишет СМИ

В Японии создается мощный альянс автопроизводителей, пишет СМИ - 28.07.2024, ПРАЙМ

В Японии создается мощный альянс автопроизводителей, пишет СМИ

Mitsubishi Motors присоединится к альянсу между Honda и Nissan, которые являются вторым и третьим по величине автопроизводителями в Японии, пишет Nikkei Asia. | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T16:55+0300

2024-07-28T16:55+0300

2024-07-28T17:01+0300

экономика

япония

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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Mitsubishi Motors присоединится к альянсу между Honda и Nissan, которые являются вторым и третьим по величине автопроизводителями в Японии, пишет Nikkei Asia.В марте Honda и Nissan, владеющие 34,01% акций Mitsubishi, объявили о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве. После этого Mitsubishi подписала соглашение о неразглашении с обеими компаниями и начала переговоры, как сообщает издание.По результатам финансового года, который завершился в марте 2024 года, компания Honda реализовала 4,1 миллиона автомобилей по всему миру, а Honda — 3,44 миллиона. Продажи Mitsubishi Motors составили 810 тысяч штук. Компания продолжает переговоры с Honda и Nissan о доработке условий сотрудничества. Ожидается, что три компании стандартизируют программное обеспечение для управления автомобилями и рассмотрят возможность дополнения линейки автомобилей друг друга. В отличие от Mitsubishi Motors, Honda не производит в Японии гибридные автомобили с подключаемым модулем (PHV) или пикапы. Однако в будущем обе компании будут стремиться к сотрудничеству в производстве мини-автомобилей.Как напоминает издание, крупнейший японский автопроизводитель Toyota также активно занимается созданием альянсов в стране. Компания уже объединилась с такими производителями, как Daihatsu, Suzuki, Subaru, Mazda и Hino Motors. Благодаря этому объединению совокупный объём продаж пяти компаний достиг 16 миллионов автомобилей.

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япония, toyota, nissan, mitsubishi, альянс