https://1prime.ru/20240728/avtomobili-850491499.html
В Японии создается мощный альянс автопроизводителей, пишет СМИ
В Японии создается мощный альянс автопроизводителей, пишет СМИ - 28.07.2024, ПРАЙМ
В Японии создается мощный альянс автопроизводителей, пишет СМИ
Mitsubishi Motors присоединится к альянсу между Honda и Nissan, которые являются вторым и третьим по величине автопроизводителями в Японии, пишет Nikkei Asia. | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T16:55+0300
2024-07-28T16:55+0300
2024-07-28T17:01+0300
экономика
япония
toyota
nissan
mitsubishi
альянс
https://cdnn.1prime.ru/img/83363/34/833633463_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f8a815a16ef249375fb8659a9cd2d920.jpg
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Mitsubishi Motors присоединится к альянсу между Honda и Nissan, которые являются вторым и третьим по величине автопроизводителями в Японии, пишет Nikkei Asia.В марте Honda и Nissan, владеющие 34,01% акций Mitsubishi, объявили о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве. После этого Mitsubishi подписала соглашение о неразглашении с обеими компаниями и начала переговоры, как сообщает издание.По результатам финансового года, который завершился в марте 2024 года, компания Honda реализовала 4,1 миллиона автомобилей по всему миру, а Honda — 3,44 миллиона. Продажи Mitsubishi Motors составили 810 тысяч штук. Компания продолжает переговоры с Honda и Nissan о доработке условий сотрудничества. Ожидается, что три компании стандартизируют программное обеспечение для управления автомобилями и рассмотрят возможность дополнения линейки автомобилей друг друга. В отличие от Mitsubishi Motors, Honda не производит в Японии гибридные автомобили с подключаемым модулем (PHV) или пикапы. Однако в будущем обе компании будут стремиться к сотрудничеству в производстве мини-автомобилей.Как напоминает издание, крупнейший японский автопроизводитель Toyota также активно занимается созданием альянсов в стране. Компания уже объединилась с такими производителями, как Daihatsu, Suzuki, Subaru, Mazda и Hino Motors. Благодаря этому объединению совокупный объём продаж пяти компаний достиг 16 миллионов автомобилей.
https://1prime.ru/20240726/voyah--850449672.html
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83363/34/833633463_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_67371fbe6f761d266d91219089414e2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, toyota, nissan, mitsubishi, альянс
Экономика, ЯПОНИЯ, Toyota, Nissan, Mitsubishi, альянс
В Японии создается мощный альянс автопроизводителей, пишет СМИ
Nikkei Asia: Mitsubishi присоединится к альянсу Honda и Nissan
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ.
Mitsubishi Motors присоединится к альянсу между Honda и Nissan, которые являются вторым и третьим по величине автопроизводителями в Японии, пишет
Nikkei Asia.
В марте Honda и Nissan, владеющие 34,01% акций Mitsubishi, объявили о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве. После этого Mitsubishi подписала соглашение о неразглашении с обеими компаниями и начала переговоры, как сообщает издание.
По результатам финансового года, который завершился в марте 2024 года, компания Honda реализовала 4,1 миллиона автомобилей по всему миру, а Honda — 3,44 миллиона. Продажи Mitsubishi Motors составили 810 тысяч штук.
Компания продолжает переговоры с Honda и Nissan о доработке условий сотрудничества. Ожидается, что три компании стандартизируют программное обеспечение для управления автомобилями и рассмотрят возможность дополнения линейки автомобилей друг друга.
Названы самые продаваемые премиум-авто с пробегом в России
В отличие от Mitsubishi Motors, Honda не производит в Японии гибридные автомобили с подключаемым модулем (PHV) или пикапы. Однако в будущем обе компании будут стремиться к сотрудничеству в производстве мини-автомобилей.
Как напоминает издание, крупнейший японский автопроизводитель Toyota также активно занимается созданием альянсов в стране. Компания уже объединилась с такими производителями, как Daihatsu, Suzuki, Subaru, Mazda и Hino Motors. Благодаря этому объединению совокупный объём продаж пяти компаний достиг 16 миллионов автомобилей.