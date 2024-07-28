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Трамп объявил о планах создания стратегического резерва биткоинов в США
Трамп объявил о планах создания стратегического резерва биткоинов в США - 28.07.2024, ПРАЙМ
Трамп объявил о планах создания стратегического резерва биткоинов в США
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления на ежегодной конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле объявил, что в случае своего переизбрание на... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T06:21+0300
2024-07-28T06:21+0300
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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления на ежегодной конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле объявил, что в случае своего переизбрание на пост главы государства создаст национальный стратегический резерв биткоинов."Если меня изберут, политика моей администрации будет состоять в том, чтобы сохранить 100% всех биткоинов, которые правительство США держит в настоящее время или приобретет в будущем, - заявил бывший президент. - Это станет, по сути, ядром национального стратегического резерва биткоинов". Вместе с тем Трамп заявил, что, снова став президентом, в первый же день уволит главу комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера, который последовательно критикует криптовалюты и при этом играет ключевую роль в процессе их институционализации в Соединенных Штатах.
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дональд трамп, биткоин, резерв
Криптовалюта, Дональд Трамп, Биткоин, резерв
Трамп объявил о планах создания стратегического резерва биткоинов в США
Трамп заявил о планах создать национальный стратегический резерв биткоинов в США
МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления на ежегодной конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле объявил, что в случае своего переизбрание на пост главы государства создаст национальный стратегический резерв биткоинов.
"Если меня изберут, политика моей администрации будет состоять в том, чтобы сохранить 100% всех биткоинов, которые правительство США держит в настоящее время или приобретет в будущем, - заявил бывший президент. - Это станет, по сути, ядром национального стратегического резерва биткоинов".
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Вместе с тем Трамп заявил, что, снова став президентом, в первый же день уволит главу комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера, который последовательно критикует криптовалюты и при этом играет ключевую роль в процессе их институционализации в Соединенных Штатах.