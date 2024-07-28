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Трамп объявил о планах создания стратегического резерва биткоинов в США - 28.07.2024, ПРАЙМ
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Трамп объявил о планах создания стратегического резерва биткоинов в США
Трамп объявил о планах создания стратегического резерва биткоинов в США - 28.07.2024, ПРАЙМ
Трамп объявил о планах создания стратегического резерва биткоинов в США
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления на ежегодной конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле объявил, что в случае своего переизбрание на... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T06:21+0300
2024-07-28T06:22+0300
криптовалюта
дональд трамп
биткоин
резерв
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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления на ежегодной конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле объявил, что в случае своего переизбрание на пост главы государства создаст национальный стратегический резерв биткоинов."Если меня изберут, политика моей администрации будет состоять в том, чтобы сохранить 100% всех биткоинов, которые правительство США держит в настоящее время или приобретет в будущем, - заявил бывший президент. - Это станет, по сути, ядром национального стратегического резерва биткоинов". Вместе с тем Трамп заявил, что, снова став президентом, в первый же день уволит главу комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера, который последовательно критикует криптовалюты и при этом играет ключевую роль в процессе их институционализации в Соединенных Штатах.
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дональд трамп, биткоин, резерв
Криптовалюта, Дональд Трамп, Биткоин, резерв
06:21 28.07.2024 (обновлено: 06:22 28.07.2024)
 
Трамп объявил о планах создания стратегического резерва биткоинов в США

Трамп заявил о планах создать национальный стратегический резерв биткоинов в США

© CC BY 2.0 / Jernej FurmanКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
© CC BY 2.0 / Jernej Furman
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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления на ежегодной конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле объявил, что в случае своего переизбрание на пост главы государства создаст национальный стратегический резерв биткоинов.
"Если меня изберут, политика моей администрации будет состоять в том, чтобы сохранить 100% всех биткоинов, которые правительство США держит в настоящее время или приобретет в будущем, - заявил бывший президент. - Это станет, по сути, ядром национального стратегического резерва биткоинов".
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Биткоин дорожает после выхода Байдена из президентской гонки
22 июля, 06:27
Вместе с тем Трамп заявил, что, снова став президентом, в первый же день уволит главу комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера, который последовательно критикует криптовалюты и при этом играет ключевую роль в процессе их институционализации в Соединенных Штатах.
 
КриптовалютаДональд ТрампБиткоинрезерв
 
 
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