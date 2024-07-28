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В результате атаки БПЛА возник пожар на нефтебазе под Курском
В результате атаки БПЛА возник пожар на нефтебазе под Курском - 28.07.2024, ПРАЙМ
В результате атаки БПЛА возник пожар на нефтебазе под Курском
В результате ночной атаки дронов ВСУ на нефтебазе под Курском загорелись три топливных резервуара, пострадавших нет. Об этом в в своем Telegram-канале написал... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T08:29+0300
2024-07-28T08:29+0300
2024-07-28T08:31+0300
происшествия
нефтебаза
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. В результате ночной атаки дронов ВСУ на нефтебазе под Курском загорелись три топливных резервуара, пострадавших нет. Об этом в в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Алексей Смирнов . В сообщении главы региона указывается: "Ночью украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе. Загорелись три резервуара с топливом. Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал".Также сообщается, что в настоящий момент в ликвидации последствий задействованы 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. Возгорание одного резервуара уже ликвидировано.
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нефтебаза
В результате атаки БПЛА возник пожар на нефтебазе под Курском
Смирнов: в результате атаки БПЛА возник пожар на нефтебазе под Курском
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. В результате ночной атаки дронов ВСУ на нефтебазе под Курском загорелись три топливных резервуара, пострадавших нет. Об этом в в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Алексей Смирнов .
В сообщении главы региона указывается: "Ночью украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе. Загорелись три резервуара с топливом. Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал".
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Также сообщается, что в настоящий момент в ликвидации последствий задействованы 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. Возгорание одного резервуара уже ликвидировано.