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Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС
Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС - 28.07.2024, ПРАЙМ
Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС
Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T17:42+0300
2024-07-28T17:42+0300
2024-07-28T17:42+0300
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ДЖАКАРТА, 28 июл — ПРАЙМ. Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. В заявлении премьера Ибрагима говорится, что Малайзия также выразила готовность страны стать стратегическим партнером блока.Ибрагим также сообщил, что желание Малайзии вступить в БРИКС было главной темой его беседы с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России, который недавно посетил Малайзию с официальным визитом.В июне Ибрагим уже говорил о планах Малайзии присоединиться к БРИКС в беседе с президентом Бразилии Луисом Лулой да Силвой.БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
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мир, брикс, малайзия
Политика, МИР, БРИКС, МАЛАЙЗИЯ
Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС
Малайзия выразила готовность стать стратегическим партнером БРИКС
ДЖАКАРТА, 28 июл — ПРАЙМ. Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
В заявлении премьера Ибрагима говорится, что Малайзия также выразила готовность страны стать стратегическим партнером блока.
Ибрагим также сообщил, что желание Малайзии вступить в БРИКС было главной темой его беседы с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России, который недавно посетил Малайзию с официальным визитом.
СМИ выяснили, почему ключевая страна НАТО хочет в БРИКС
В июне Ибрагим уже говорил о планах Малайзии присоединиться к БРИКС в беседе с президентом Бразилии Луисом Лулой да Силвой.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.