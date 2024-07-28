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Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС

Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС - 28.07.2024, ПРАЙМ

Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС

Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T17:42+0300

2024-07-28T17:42+0300

2024-07-28T17:42+0300

политика

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ДЖАКАРТА, 28 июл — ПРАЙМ. Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. В заявлении премьера Ибрагима говорится, что Малайзия также выразила готовность страны стать стратегическим партнером блока.Ибрагим также сообщил, что желание Малайзии вступить в БРИКС было главной темой его беседы с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России, который недавно посетил Малайзию с официальным визитом.В июне Ибрагим уже говорил о планах Малайзии присоединиться к БРИКС в беседе с президентом Бразилии Луисом Лулой да Силвой.БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.

https://1prime.ru/20240725/briks-850437236.html

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мир, брикс, малайзия