Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали о финансовых проблемах дипломатов ЕС - 28.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240728/diplomaty-850490633.html
СМИ узнали о финансовых проблемах дипломатов ЕС
СМИ узнали о финансовых проблемах дипломатов ЕС - 28.07.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о финансовых проблемах дипломатов ЕС
Дипломаты Евросоюза были вынуждены ограничить свои поездки и отказаться от проведения мероприятий из-за того, что они превысили выделенный на эти цели бюджет,... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T15:38+0300
2024-07-28T15:38+0300
политика
европа
ес
бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/43/842284303_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_10f64c5e03a3160ad1163aa51432ad84.jpg
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Дипломаты Евросоюза были вынуждены ограничить свои поездки и отказаться от проведения мероприятий из-за того, что они превысили выделенный на эти цели бюджет, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Издание сообщает, что европейским дипломата было указано сократить свои траты на путешествия и досуг в связи с превышением бюджета на эти цели в этом году. Отмечается, что Европейская служба внешних связей вынуждена урезать бюджет на 43 миллиона евро из-за превышения лимита.Как сообщили изданию представители ведомства, в нём уже повсеместно сокращаются расходы. Служащим приходится меньше пользоваться служебными автомобилями с водителями или даже канцелярскими принадлежностями.По их словам, в 2025 году финансовые проблемы ведомства могут усугубиться настолько, что станет невозможно поддерживать текущее дипломатическое присутствие ЕС в таких регионах, как Африка и Латинская Америка.
https://1prime.ru/20240726/frantsiya-850476313.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/43/842284303_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_71d0fce41ceb4d219901a69968a493a2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, ес, бюджет
Политика, ЕВРОПА, ЕС, бюджет
15:38 28.07.2024
 
СМИ узнали о финансовых проблемах дипломатов ЕС

FT: дипломаты ЕС вынуждены ограничивать свой досуг из-за превышения бюджета

© Фото : Unsplash/Neven MystФлаги Болгарии и Евросоюза
Флаги Болгарии и Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
© Фото : Unsplash/Neven Myst
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Дипломаты Евросоюза были вынуждены ограничить свои поездки и отказаться от проведения мероприятий из-за того, что они превысили выделенный на эти цели бюджет, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Издание сообщает, что европейским дипломата было указано сократить свои траты на путешествия и досуг в связи с превышением бюджета на эти цели в этом году. Отмечается, что Европейская служба внешних связей вынуждена урезать бюджет на 43 миллиона евро из-за превышения лимита.
Как сообщили изданию представители ведомства, в нём уже повсеместно сокращаются расходы. Служащим приходится меньше пользоваться служебными автомобилями с водителями или даже канцелярскими принадлежностями.
Французский политик Флориан Филиппо - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
Французский политик резко высказался об использовании ЕС активов России
26 июля, 23:06
По их словам, в 2025 году финансовые проблемы ведомства могут усугубиться настолько, что станет невозможно поддерживать текущее дипломатическое присутствие ЕС в таких регионах, как Африка и Латинская Америка.
 
ПолитикаЕВРОПАЕСбюджет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала