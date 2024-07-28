https://1prime.ru/20240728/diplomaty-850490633.html

СМИ узнали о финансовых проблемах дипломатов ЕС

СМИ узнали о финансовых проблемах дипломатов ЕС - 28.07.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о финансовых проблемах дипломатов ЕС

Дипломаты Евросоюза были вынуждены ограничить свои поездки и отказаться от проведения мероприятий из-за того, что они превысили выделенный на эти цели бюджет,... | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T15:38+0300

2024-07-28T15:38+0300

2024-07-28T15:38+0300

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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Дипломаты Евросоюза были вынуждены ограничить свои поездки и отказаться от проведения мероприятий из-за того, что они превысили выделенный на эти цели бюджет, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Издание сообщает, что европейским дипломата было указано сократить свои траты на путешествия и досуг в связи с превышением бюджета на эти цели в этом году. Отмечается, что Европейская служба внешних связей вынуждена урезать бюджет на 43 миллиона евро из-за превышения лимита.Как сообщили изданию представители ведомства, в нём уже повсеместно сокращаются расходы. Служащим приходится меньше пользоваться служебными автомобилями с водителями или даже канцелярскими принадлежностями.По их словам, в 2025 году финансовые проблемы ведомства могут усугубиться настолько, что станет невозможно поддерживать текущее дипломатическое присутствие ЕС в таких регионах, как Африка и Латинская Америка.

https://1prime.ru/20240726/frantsiya-850476313.html

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европа, ес, бюджет