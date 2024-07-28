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Как спасти Россию от веерных отключений электричества

Как спасти Россию от веерных отключений электричества - 28.07.2024, ПРАЙМ

Как спасти Россию от веерных отключений электричества

Страну будоражат перебои с электроэнергией. Веерные отключения – как плановые, так и аварийные – захлестнули города юга России, Сибири и Дальнего Востока. Всему | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T08:00+0300

2024-07-28T08:00+0300

2024-07-28T08:00+0300

мнения аналитиков

электричество

электроэнергия

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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Страну будоражат перебои с электроэнергией. Веерные отключения – как плановые, так и аварийные – захлестнули города юга России, Сибири и Дальнего Востока. Всему виной сильнейшая жара, результатом которой стала чрезмерная нагрузка на электросети. Так, например, на территории Южного федерального округа, где на прошлой неделе без света остались миллионы жителей, потребление электроэнергии в июле выросло более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такую статистику приводит Минэнерго РФ.Причины происходящего вряд ли можно назвать неожиданными, и связаны они не только и не столько с жарким летом 2024-го. Дефицит мощности в энергосистеме, когда нагрузка превышает возможности выдачи ресурса в сети, проблема системная, и снижение столбика термометра ее не решит. Потребление электроэнергии растет уже не первый год, и этот рост будет продолжаться.В 2023 году, по данным Системного оператора ЕЭС, в России был установлен исторический рекорд потребления электроэнергии - 1122 млрд кВтч. За последнее десятилетие рост составил 9%, или +88,8 млрд кВтч. А 5 июля 2024 года в РФ обновлен летний исторический максимум потребления мощности, фиксируемый за всю историю наблюдений, –137 224 МВт (+3 125 МВТ). При этом в ряде регионов спрос на электроэнергию сегодня кратно превышает средние показатели по стране. В тройке лидеров по динамике роста по итогам 2023 года - Краснодарский край (+15%), Хакасия (+14,8%) и Тува (+10,9%). Это как раз те самые регионы юга и Сибири, где сейчас происходят массовые отключения.По данным статистики, за последние 10 лет объемы потребления электроэнергии населением страны увеличивались в среднем на 2,9% в год. Это почти в три раза выше, чем приходится на бизнес – его потребление прирастает на 0,9% в год. Сегодня каждый житель России в год тратит в среднем порядка 1,2 тыс. кВтч – это в 1,5 раза больше, чем в среднем по странам БРИКС, но гораздо меньше, чем в развитых странах. Так что еще есть куда расти. И впереди нас ждут новые рекорды потребления.Готова ли к этим рекордам энергетическая система страны? Ответ на поверхности - вряд ли, судя по повсеместным отключениям в период пиковой нагрузки. Чтобы обеспечить стабильную, бесперебойную работу сетей, нужны инвестиции в их модернизацию и обновление, но главное – в строительство новых мощностей. Потому что сейчас заплатки зачастую ставить приходится уже на латанные ранее прорехи.Инвестпрограммы генерирующих и сетевых компаний на строительство новых генерирующих мощностей и сетевую инфраструктуру в России изначально заложены в тарифы на электричество, но распределение тарифной нагрузки по территории страны очень неравномерно. В Иркутской области, например, тариф на электричество составляет всего 1,56 рублей кВтч. Получается, что в центре Сибири, промышленной кузнице России, стоимость киловатта ниже, чем в некоторых регионах, где тариф субсидируется государством. Для сравнения, в Краснодаре тариф - 6,52 руб./кВтч, в четыре раза выше, чем в Сибири. Но сети рвутся от перегрузки и в регионах с низкими тарифами, и с высокими. Да и тарифы для населения в росте серьезно ограничены. При этом сами энергетики вынуждены принимать те рыночные условия, которые им выставляют поставщики и смежники. Образующийся разрыв приходится закрывать бизнесу в формате перекрестного субсидирования. В 2024 году объем этих расходов превысит 300 миллиардов рублей. План по снижению перекрестного субсидирования (постановление правительства №750 от 2014 года) при этом так и не был утвержден. Куда в итоге закладывает бизнес неучтенные расходы? Естественно, в стоимость конечной продукции. Вот и причина пресловутой инфляции.Но дело не столько в тарифах, сколько в том, что сейчас стране нужен новый этап государственных инициатив по обеспечению российского потребителя доступной и надежной электроэнергией. В России в свое время была запущена программа по развитию генерации по договорам поставки мощности, которая фактически спасла разрушающуюся энергетическую инфраструктуру. За время ее действия (2008–2017 гг.) было обновлено около 15 % всей электрической мощности в РФ, объем инвестиций составил порядка 4 триллиона руб. Но сейчас его эффект уже недостаточен, и это вновь связано с ростом потребления электроэнергии.Второй попыткой стала разработка в 2018 году федерального проекта под названием "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией", который стал частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Его целью стало создание к 2024 году системы гарантированного обеспечения доступной электроэнергией потребителей РФ. Достижение поставленной цели должно было обеспечить создание распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии в удаленных и изолированных энергорайонах; цифровизацию энергохозяйства, обеспечение устойчивого энергоснабжения потребителей регионов страны, прежде всего Крыма, Севастополя, Калининградской области и субъектов РФ в составе Дальневосточного Федерального округа. До завершения этого проекта остались считанные месяцы (до 31 декабря 2024 года), но уже поменялись исходные данные. Речь идет не о регионах с особыми условиями, а о широкой новой модернизации всего электрохозяйства страны.С учетом вышесказанного становится очевидно: при текущей динамике роста потребления энергоресурсов нужна новая продуманная программа, которая будет включать в себя как задачи по внедрению умных решений в электроэнергетике, так и создание необходимых участков новой генерации и укреплению сетей, которые сейчас являются слабыми местами в системе. Другими словами, нужен план ГОЭЛРО* 21 века, только с меньшими масштабами, учитывая мировые "зелёные тренды", основанный на реальных потребностях экономики. Он должен быть принят с учётом и интересов развития не только центральных регионов России, но и опорных территорий Сибири и Дальнего Востока, а также нового географического распределения населения и производительных сил.*ГОЭЛРО - государственный план развития электроэнергетической отрасли, разработанный в Советской России после Октябрьской революции 1917 года под руководством В. Ленина.Автор - Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина

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Антон Свириденко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847634647_202:0:708:506_100x100_80_0_0_7bc38a6ced8284e511d2a34f0202fa9e.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Антон Свириденко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847634647_202:0:708:506_100x100_80_0_0_7bc38a6ced8284e511d2a34f0202fa9e.jpg

мнения аналитиков, электричество, электроэнергия