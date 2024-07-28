Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Слишком много". В США сделали тревожное заявление из-за положения ВСУ - 28.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240728/f-16-850489483.html
"Слишком много". В США сделали тревожное заявление из-за положения ВСУ
"Слишком много". В США сделали тревожное заявление из-за положения ВСУ - 28.07.2024, ПРАЙМ
"Слишком много". В США сделали тревожное заявление из-за положения ВСУ
Истребители F-16, которые в скором времени должны оказаться на Украине, не дадут преимущества ВСУ из-за превосходства российской армии, передает The Washington... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T13:22+0300
2024-07-28T13:23+0300
вооружения
украина
f-16
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/67/841506734_0:141:2784:1707_1920x0_80_0_0_f93bc3cbf21b0aa3eb69b5883b9f942c.jpg
МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Истребители F-16, которые в скором времени должны оказаться на Украине, не дадут преимущества ВСУ из-за превосходства российской армии, передает The Washington Post."Просто самолетов слишком мало, а российских средств ПВО, способных их сбить, слишком много", - утверждают авторы статьи.По их мнению, F-16 будут служить только для усиления ПВО Украины — сбивать ракеты, беспилотники и самолеты, а не атаковать российскую пехоту и другие цели вблизи фронта.Тот факт, что Киеву будет поставлено всего порядка 20 F-16, в статье называется сигналом об углубляющемся расколе между Украиной и Западом.Неназванный украинский чиновник подтвердил изданию, что Вооруженные силы Украины не смогут применять истребители вблизи позиций ВС России из-за угрозы российской противовоздушной обороны.Также в статье приводится высказывание главнокомандующего украинской армии Александра Сырского, заявившего, что F-16 будут летать на удалении от линии фронта не менее, чем на 25 миль, а значит, эти истребители вряд ли смогут наносить удары по объектам на территории Российской Федерации.В заключение авторы материала отмечают, что все украинские аэродромы находятся в радиусе досягаемости ракетных систем ВС России, а значит, защита F-16 на земле будет очень сложной задачей для ВСУ.
https://1prime.ru/20240720/piloty-850298381.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/67/841506734_160:0:2624:1848_1920x0_80_0_0_b873a77b4a5e3507d3ed58f65e5c6784.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, f-16
Вооружения, УКРАИНА, F-16
13:22 28.07.2024 (обновлено: 13:23 28.07.2024)
 
"Слишком много". В США сделали тревожное заявление из-за положения ВСУ

WP: истребители F-16 не смогут исправить положение ВСУ на фронте

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John RavenСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John Raven
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Истребители F-16, которые в скором времени должны оказаться на Украине, не дадут преимущества ВСУ из-за превосходства российской армии, передает The Washington Post.
"Просто самолетов слишком мало, а российских средств ПВО, способных их сбить, слишком много", - утверждают авторы статьи.
По их мнению, F-16 будут служить только для усиления ПВО Украины — сбивать ракеты, беспилотники и самолеты, а не атаковать российскую пехоту и другие цели вблизи фронта.
Тот факт, что Киеву будет поставлено всего порядка 20 F-16, в статье называется сигналом об углубляющемся расколе между Украиной и Западом.
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
В США назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ управлению F-16
20 июля, 19:08
Неназванный украинский чиновник подтвердил изданию, что Вооруженные силы Украины не смогут применять истребители вблизи позиций ВС России из-за угрозы российской противовоздушной обороны.
Также в статье приводится высказывание главнокомандующего украинской армии Александра Сырского, заявившего, что F-16 будут летать на удалении от линии фронта не менее, чем на 25 миль, а значит, эти истребители вряд ли смогут наносить удары по объектам на территории Российской Федерации.
В заключение авторы материала отмечают, что все украинские аэродромы находятся в радиусе досягаемости ракетных систем ВС России, а значит, защита F-16 на земле будет очень сложной задачей для ВСУ.
 
ВооруженияУКРАИНАF-16
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала