https://1prime.ru/20240728/f-16-850489483.html

"Слишком много". В США сделали тревожное заявление из-за положения ВСУ

"Слишком много". В США сделали тревожное заявление из-за положения ВСУ - 28.07.2024, ПРАЙМ

"Слишком много". В США сделали тревожное заявление из-за положения ВСУ

Истребители F-16, которые в скором времени должны оказаться на Украине, не дадут преимущества ВСУ из-за превосходства российской армии, передает The Washington... | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T13:22+0300

2024-07-28T13:22+0300

2024-07-28T13:23+0300

вооружения

украина

f-16

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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Истребители F-16, которые в скором времени должны оказаться на Украине, не дадут преимущества ВСУ из-за превосходства российской армии, передает The Washington Post."Просто самолетов слишком мало, а российских средств ПВО, способных их сбить, слишком много", - утверждают авторы статьи.По их мнению, F-16 будут служить только для усиления ПВО Украины — сбивать ракеты, беспилотники и самолеты, а не атаковать российскую пехоту и другие цели вблизи фронта.Тот факт, что Киеву будет поставлено всего порядка 20 F-16, в статье называется сигналом об углубляющемся расколе между Украиной и Западом.Неназванный украинский чиновник подтвердил изданию, что Вооруженные силы Украины не смогут применять истребители вблизи позиций ВС России из-за угрозы российской противовоздушной обороны.Также в статье приводится высказывание главнокомандующего украинской армии Александра Сырского, заявившего, что F-16 будут летать на удалении от линии фронта не менее, чем на 25 миль, а значит, эти истребители вряд ли смогут наносить удары по объектам на территории Российской Федерации.В заключение авторы материала отмечают, что все украинские аэродромы находятся в радиусе досягаемости ракетных систем ВС России, а значит, защита F-16 на земле будет очень сложной задачей для ВСУ.

https://1prime.ru/20240720/piloty-850298381.html

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украина, f-16