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Спад немецкой экономики ускорился с начала года, пишет СМИ - 28.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Спад немецкой экономики ускорился с начала года, пишет СМИ
Спад немецкой экономики ускорился с начала года, пишет СМИ - 28.07.2024, ПРАЙМ
Спад немецкой экономики ускорился с начала года, пишет СМИ
Экономика Германии уже второй год пребывает в кризисе, несмотря на мировые показатели роста, пишет NIUS. | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T18:29+0300
2024-07-28T18:31+0300
экономика
германия
экономика фрг
спад
экономический спад
спад производства
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Экономика Германии уже второй год пребывает в кризисе, несмотря на мировые показатели роста, пишет NIUS.Экономические исследовательские институты прогнозировали резкий рост экономики Германии во второй половине 2024 года. Однако уже сейчас очевидно, что ситуация в экономике не улучшается, и она находится в состоянии глубокого структурного кризиса. На этой неделе был опубликован индекс менеджеров по закупкам для немецкой промышленности, который упал до 42,6. Значения ниже 50 указывают на сокращение, а значения ниже 45 ясно свидетельствуют о рецессии.Немецкая промышленность находится в состоянии спада уже более двух лет. С каждым месяцем ситуация только ухудшается. Темпы снижения объёмов производства ускорились, и сейчас немецкая промышленность переживает худшие времена за всю свою историю.Заказы продолжают сокращаться, что приводит к уменьшению портфеля заказов. Особенно заметно это в автомобильной и машиностроительной отраслях, где немецкие компании теряют свои позиции на мировом рынке.Деловые настроения значительно ухудшились. Компании стали менее удовлетворены своей деятельностью, а скептицизм относительно ближайших месяцев усилился. Это указывает на то, что кризис продолжается.Особенно сильно пострадал деловой климат в обрабатывающей промышленности, но также пострадали и другие сектора экономики, включая производство, сферу услуг, розничную торговлю и строительство.
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германия, экономика фрг, спад, экономический спад, спад производства
Экономика, ГЕРМАНИЯ, экономика ФРГ, спад, экономический спад, спад производства
18:29 28.07.2024 (обновлено: 18:31 28.07.2024)
 
Спад немецкой экономики ускорился с начала года, пишет СМИ

NIUS: немецкая экономика все глубже вязнет в кризисе

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Экономика Германии уже второй год пребывает в кризисе, несмотря на мировые показатели роста, пишет NIUS.
Экономические исследовательские институты прогнозировали резкий рост экономики Германии во второй половине 2024 года. Однако уже сейчас очевидно, что ситуация в экономике не улучшается, и она находится в состоянии глубокого структурного кризиса.
На этой неделе был опубликован индекс менеджеров по закупкам для немецкой промышленности, который упал до 42,6. Значения ниже 50 указывают на сокращение, а значения ниже 45 ясно свидетельствуют о рецессии.
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Немецкая промышленность находится в состоянии спада уже более двух лет. С каждым месяцем ситуация только ухудшается. Темпы снижения объёмов производства ускорились, и сейчас немецкая промышленность переживает худшие времена за всю свою историю.
Заказы продолжают сокращаться, что приводит к уменьшению портфеля заказов. Особенно заметно это в автомобильной и машиностроительной отраслях, где немецкие компании теряют свои позиции на мировом рынке.
Деловые настроения значительно ухудшились. Компании стали менее удовлетворены своей деятельностью, а скептицизм относительно ближайших месяцев усилился. Это указывает на то, что кризис продолжается.
Особенно сильно пострадал деловой климат в обрабатывающей промышленности, но также пострадали и другие сектора экономики, включая производство, сферу услуг, розничную торговлю и строительство.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯэкономика ФРГспадэкономический спадспад производства
 
 
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