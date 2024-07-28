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Спад немецкой экономики ускорился с начала года, пишет СМИ

Спад немецкой экономики ускорился с начала года, пишет СМИ - 28.07.2024, ПРАЙМ

Спад немецкой экономики ускорился с начала года, пишет СМИ

Экономика Германии уже второй год пребывает в кризисе, несмотря на мировые показатели роста, пишет NIUS. | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T18:29+0300

2024-07-28T18:29+0300

2024-07-28T18:31+0300

экономика

германия

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спад производства

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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Экономика Германии уже второй год пребывает в кризисе, несмотря на мировые показатели роста, пишет NIUS.Экономические исследовательские институты прогнозировали резкий рост экономики Германии во второй половине 2024 года. Однако уже сейчас очевидно, что ситуация в экономике не улучшается, и она находится в состоянии глубокого структурного кризиса. На этой неделе был опубликован индекс менеджеров по закупкам для немецкой промышленности, который упал до 42,6. Значения ниже 50 указывают на сокращение, а значения ниже 45 ясно свидетельствуют о рецессии.Немецкая промышленность находится в состоянии спада уже более двух лет. С каждым месяцем ситуация только ухудшается. Темпы снижения объёмов производства ускорились, и сейчас немецкая промышленность переживает худшие времена за всю свою историю.Заказы продолжают сокращаться, что приводит к уменьшению портфеля заказов. Особенно заметно это в автомобильной и машиностроительной отраслях, где немецкие компании теряют свои позиции на мировом рынке.Деловые настроения значительно ухудшились. Компании стали менее удовлетворены своей деятельностью, а скептицизм относительно ближайших месяцев усилился. Это указывает на то, что кризис продолжается.Особенно сильно пострадал деловой климат в обрабатывающей промышленности, но также пострадали и другие сектора экономики, включая производство, сферу услуг, розничную торговлю и строительство.

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