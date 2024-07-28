https://1prime.ru/20240728/golod-850487611.html

В Молдавии хотят признать послевоенный голод геноцидом по примеру Украины

В Молдавии хотят признать послевоенный голод геноцидом по примеру Украины - 28.07.2024, ПРАЙМ

В Молдавии хотят признать послевоенный голод геноцидом по примеру Украины

Депутаты парламента Молдавии изучают возможность признания голода в 1946-1947 годах геноцидом по образцу "голодомора" Украины, заявил в эфире телеканала TVR... | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T10:06+0300

2024-07-28T10:06+0300

2024-07-28T10:06+0300

политика

молдавия

голод

геноцид

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Депутаты парламента Молдавии изучают возможность признания голода в 1946-1947 годах геноцидом по образцу "голодомора" Украины, заявил в эфире телеканала TVR Moldova спикер парламента Игорь Гросу.Голод в Молдавии был в послевоенные 1946-1947 годы. По разным оценкам из-за этого скончалось от 70 до 200 тысяч человек. Комментируя вопрос прессы, признают ли голод в Молдавии геноцидом по аналогии с украинским "голодомором", спикер отметил, что в парламенте "есть мнения, что недостаточно иметь только осуждающую декларацию и чтить эти трагические события, но и выйти с такой инициативой".

https://1prime.ru/20240724/moldaviya-850405741.html

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молдавия, голод, геноцид