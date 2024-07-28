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В Молдавии хотят признать послевоенный голод геноцидом по примеру Украины - 28.07.2024, ПРАЙМ
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В Молдавии хотят признать послевоенный голод геноцидом по примеру Украины
В Молдавии хотят признать послевоенный голод геноцидом по примеру Украины - 28.07.2024, ПРАЙМ
В Молдавии хотят признать послевоенный голод геноцидом по примеру Украины
Депутаты парламента Молдавии изучают возможность признания голода в 1946-1947 годах геноцидом по образцу "голодомора" Украины, заявил в эфире телеканала TVR... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T10:06+0300
2024-07-28T10:06+0300
политика
молдавия
голод
геноцид
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Депутаты парламента Молдавии изучают возможность признания голода в 1946-1947 годах геноцидом по образцу "голодомора" Украины, заявил в эфире телеканала TVR Moldova спикер парламента Игорь Гросу.Голод в Молдавии был в послевоенные 1946-1947 годы. По разным оценкам из-за этого скончалось от 70 до 200 тысяч человек. Комментируя вопрос прессы, признают ли голод в Молдавии геноцидом по аналогии с украинским "голодомором", спикер отметил, что в парламенте "есть мнения, что недостаточно иметь только осуждающую декларацию и чтить эти трагические события, но и выйти с такой инициативой".
https://1prime.ru/20240724/moldaviya-850405741.html
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молдавия, голод, геноцид
Политика, МОЛДАВИЯ, голод, геноцид
10:06 28.07.2024
 
В Молдавии хотят признать послевоенный голод геноцидом по примеру Украины

Спикер парламента Гросу: Молдавия может признать послевоенный голод геноцидом

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Депутаты парламента Молдавии изучают возможность признания голода в 1946-1947 годах геноцидом по образцу "голодомора" Украины, заявил в эфире телеканала TVR Moldova спикер парламента Игорь Гросу.
Голод в Молдавии был в послевоенные 1946-1947 годы. По разным оценкам из-за этого скончалось от 70 до 200 тысяч человек.
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Комментируя вопрос прессы, признают ли голод в Молдавии геноцидом по аналогии с украинским "голодомором", спикер отметил, что в парламенте "есть мнения, что недостаточно иметь только осуждающую декларацию и чтить эти трагические события, но и выйти с такой инициативой".
 
ПолитикаМОЛДАВИЯголодгеноцид
 
 
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