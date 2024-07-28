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Запрещенное вещество. Власти придумали альтернативу дорогой ипотеке

Запрещенное вещество. Власти придумали альтернативу дорогой ипотеке - 28.07.2024, ПРАЙМ

Запрещенное вещество. Власти придумали альтернативу дорогой ипотеке

Один из вариантов альтернативы ипотеки с ее нынешними неподъемными процентами обозначил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это программа ссудно-сберегательных касс,... | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T08:00+0300

2024-07-28T08:00+0300

2024-07-28T08:00+0300

мнения аналитиков

ипотека

сбережения

жилищные сбережения

финансовая пирамида

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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Один из вариантов альтернативы ипотеки с ее нынешними неподъемными процентами обозначил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это программа ссудно-сберегательных касс, весьма популярная в Германии и некоторых других странах.Но такие кассы в России не приживутся по одной простой причине - непонятно, кто будет за них отвечать и контролировать.Можно сколько угодно описывать модель и говорить об ее преимуществах, но в любом случае она структурно будет походить на пирамиду. А за последние 5-6 лет несколько таких "кооперативов" очень шумно закрылись, причем хозяева без каких-либо мук совести спокойно выводили деньги со счетов, попутно аккуратно публикуя сообщения о том, что какой-то член этого "кооператива" вчера купил жилье или накопил на первый взнос благодаря работе компании. Хотя де-факто это были подставные лица. Обманутых на сотни тысяч рублей оказалось несколько тысяч человек.Повторять такой опыт население вряд ли захочет. Даже с учетом того, что ставки по ипотеке сейчас на уровне, который выше заградительного - после очередного раунда подъема ставки ЦБ они подойдут к 25% годовых.Более-менее интересный альтернативный вариант - это кейс, в котором крупные корпорации с большими доходами - более миллиарда рублей чистой прибыли - сами выдают работникам деньги на покупку. Займ частично вычитается из зарплаты, компания становится держателем залога, а проценты по нему будут куда более лояльными, чем в банках. Такую модель действительно стоит опробовать, и ее спокойно потянут и банки, и нефтегазовый сектор, и металлурги, и IT-гиганты. Возможность подключиться к ней работник может получить после определенного стажа в этой компании как доказательство лояльности.Крайне важно, чтобы не было своего рода "рабства", и сотрудник мог спокойно уволиться при возникновении такой потребности - тогда он просто сам бы оплачивал долг вместо вычета из зарплаты. И в этом варианте можно было бы прописать небольшую неустойку, но такого размера, чтобы она не превращала жизнь сотрудника в ад, то есть, скажем, в пределах 5% от полной суммы долга.Вот такой кейс действительно имел бы спрос, потому что мотивировал бы компании покупать жилье – на пользу в том числе строительному рынку. Кроме того, они могли бы дополнительно зарабатывать - через "дочку", разумеется - на своих сотрудниках. Пусть и проценты не такие "конские", как сейчас в банках, зато схема реально работала бы, а не просто существовала для видимости.Рассматривать какие-то другие модели кредитования сейчас просто нет смысла. Во-первых, процесс их одобрения и внедрения растянется на годы, даже с учетом постоянного устранения бюрократических препон. Во-вторых, нужно просто дать рынку прийти в себя после четырехлетней накачки запрещенным веществом под названием "льготная ипотека". И только после этого попробовать прикинуть, какие могут быть альтернативные инструменты.Автор: Алексей Кричевский, экономист, эксперт рынка недвижимости, автор telegram-канала "Экономизм"

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Алексей Кричевский https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848810488_0:0:853:854_100x100_80_0_0_071af0b607461a257ca1b8246d7c6daa.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Кричевский https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848810488_0:0:853:854_100x100_80_0_0_071af0b607461a257ca1b8246d7c6daa.jpg

мнения аналитиков, ипотека, сбережения, жилищные сбережения, финансовая пирамида