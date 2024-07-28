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В Крыму запустят сервис по шерингу катеров
В Крыму запустят сервис по шерингу катеров - 28.07.2024, ПРАЙМ
В Крыму запустят сервис по шерингу катеров
Сервис по шерингу водного транспорта может появиться в Крыму уже в следующем году, рассказал РИА Новости гендиректор проекта AnyCaps Роман Жариков. | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T09:40+0300
2024-07-28T09:40+0300
2024-07-28T09:40+0300
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Сервис по шерингу водного транспорта может появиться в Крыму уже в следующем году, рассказал РИА Новости гендиректор проекта AnyCaps Роман Жариков. "У нас есть в планах развитие сервиса в Крыму (в следующем году появятся около 10 катеров), Сочи и других городах России", – рассказал Жариков. Он отметил, что на сегодня тестируется шеринг в Санкт-Петербурге. На данный момент на линии 70 катеров. Приложение по шерингу водного транспорта было запущено в северной столице в мае текущего года. Согласно информации на сайте, пользователям представлены маломерные суда разных классов: электролодка, гриль-лодка, более привычные для пассажиров катера. Пользователи могут взять катер как с капитаном, так и без. На карте в приложении есть все доступные для аренды лодки. После того, как пользователь выбрал тариф и забронировал ближайшую лодку, у него будет 15 минут бесплатного времени, чтобы добраться до судна. После этого начнется платное ожидание. Завершать аренду и оставлять лодки можно только у той пристани, где ее арендовали, при этом область плавания не ограничена.
https://1prime.ru/20240717/passazhir-850202815.html
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крым, шеринг, катера
Экономика, КРЫМ, шеринг, катера
В Крыму запустят сервис по шерингу катеров
AnyCaps: в 2025 году в Крыму планируют запустить сервис по шерингу катеров
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Сервис по шерингу водного транспорта может появиться в Крыму уже в следующем году, рассказал РИА Новости гендиректор проекта AnyCaps Роман Жариков.
"У нас есть в планах развитие сервиса в Крыму (в следующем году появятся около 10 катеров), Сочи и других городах России", – рассказал Жариков.
Он отметил, что на сегодня тестируется шеринг в Санкт-Петербурге. На данный момент на линии 70 катеров.
Приложение по шерингу водного транспорта было запущено в северной столице в мае текущего года. Согласно информации на сайте, пользователям представлены маломерные суда разных классов: электролодка, гриль-лодка, более привычные для пассажиров катера.
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Пользователи могут взять катер как с капитаном, так и без. На карте в приложении есть все доступные для аренды лодки. После того, как пользователь выбрал тариф и забронировал ближайшую лодку, у него будет 15 минут бесплатного времени, чтобы добраться до судна. После этого начнется платное ожидание. Завершать аренду и оставлять лодки можно только у той пристани, где ее арендовали, при этом область плавания не ограничена.