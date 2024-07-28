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Южная Корея и США призвали КНДР прекратить запуски шаров с мусором - 28.07.2024, ПРАЙМ
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Южная Корея и США призвали КНДР прекратить запуски шаров с мусором
Южная Корея и США призвали КНДР прекратить запуски шаров с мусором - 28.07.2024, ПРАЙМ
Южная Корея и США призвали КНДР прекратить запуски шаров с мусором
Министры обороны Республики Корея и США Син Вон Сик и Ллойд Остин в ходе переговоров, прошедших сегодня в Токио, призвали КНДР впредь не запускать шаров с... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T18:50+0300
2024-07-28T18:52+0300
политика
кндр
южная корея
сша
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СЕУЛ, 28 июл — ПРАЙМ. Министры обороны Республики Корея и США Син Вон Сик и Ллойд Остин в ходе переговоров, прошедших сегодня в Токио, призвали КНДР впредь не запускать шаров с мусором в Южную Корею, сообщило агентство Yonhap. Министр обороны Республики Корея и глава Пентагона "настоятельно рекомендовали" прекратить провокации, подобные отправке воздушных шаров с мусором, что является грубым нарушением перемирия и угрозой суверенитету РК.Син Вон Сик в беседе с журналистами заявил, что южнокорейские военные не могут сбивать шары с территории КНДР, так как снаряды могут попасть в Северную Корею и вызвать вооруженный конфликт. Сбивать их над Южной Кореей тоже проблематично из-за густонаселенности, поэтому военные изучают возможность перенаправления шаров обратно в КНДР.С 28 мая северокорейские военные отправили в Южную Корею более двух тысяч воздушных шаров с мусором. Это было ответом на антипхеньянские листовки, которые северокорейские активисты засылали в КНДР. Шары приземлялись, в том числе на территории резиденции президента и гарнизона армии США. На крыше одной из террас в городе Коян к западу от Сеула произошел пожар из-за таймера на воздушном шаре. Военные отметили, что количество шаров с такими таймерами увеличивается.
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кндр, южная корея, сша
Политика, КНДР, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США
18:50 28.07.2024 (обновлено: 18:52 28.07.2024)
 
Южная Корея и США призвали КНДР прекратить запуски шаров с мусором

Yonhap: министры обороны Южной Кореи и США призвали КНДР остановить провокации

© flickr.com / (stephan)" Флаг КНДР
 Флаг КНДР - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
© flickr.com / (stephan)
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СЕУЛ, 28 июл — ПРАЙМ. Министры обороны Республики Корея и США Син Вон Сик и Ллойд Остин в ходе переговоров, прошедших сегодня в Токио, призвали КНДР впредь не запускать шаров с мусором в Южную Корею, сообщило агентство Yonhap.
Министр обороны Республики Корея и глава Пентагона "настоятельно рекомендовали" прекратить провокации, подобные отправке воздушных шаров с мусором, что является грубым нарушением перемирия и угрозой суверенитету РК.
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8 июля, 17:21
Син Вон Сик в беседе с журналистами заявил, что южнокорейские военные не могут сбивать шары с территории КНДР, так как снаряды могут попасть в Северную Корею и вызвать вооруженный конфликт. Сбивать их над Южной Кореей тоже проблематично из-за густонаселенности, поэтому военные изучают возможность перенаправления шаров обратно в КНДР.
С 28 мая северокорейские военные отправили в Южную Корею более двух тысяч воздушных шаров с мусором. Это было ответом на антипхеньянские листовки, которые северокорейские активисты засылали в КНДР. Шары приземлялись, в том числе на территории резиденции президента и гарнизона армии США. На крыше одной из террас в городе Коян к западу от Сеула произошел пожар из-за таймера на воздушном шаре. Военные отметили, что количество шаров с такими таймерами увеличивается.
 
ПолитикаКНДРЮЖНАЯ КОРЕЯСША
 
 
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