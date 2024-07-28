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Экс-генпрокурор Молдавии потребовал от властей отчета о трате грантов
Экс-генпрокурор Молдавии потребовал от властей отчета о трате грантов - 28.07.2024, ПРАЙМ
Экс-генпрокурор Молдавии потребовал от властей отчета о трате грантов
Бывший генеральный прокурор Александр Стояногло прокомментировал заявление молдавских властей о получении значительной внешней помощи. Он считает, что... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T17:15+0300
2024-07-28T17:15+0300
2024-07-28T17:15+0300
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КИШИНЕВ, 28 июл — ПРАЙМ. Бывший генеральный прокурор Александр Стояногло прокомментировал заявление молдавских властей о получении значительной внешней помощи. Он считает, что руководство страны должно предоставить отчёт о том, как были потрачены эти средства."Власти называют колоссальные цифры внешней помощи. У меня, как у гражданина, возникает очень простой вопрос: покажите, пожалуйста, где эти деньги? На что их потратили?" - написал Стояногло в своем Telegram-канале. Он обратил внимание, что деньги выделяют не политикам, а стране, поэтому они должны быть использованы для улучшения жизни людей. Он отметил, что ежегодно из Молдавии уезжает по 50 тысяч человек, и при сохранении тенденции к 2030 году население страны критически сократится.Бывший президент и лидер Социалистической партии Игорь Додон сообщил, что его партия готова поддержать Дорина Стояногло на выборах президента. Оппозиции было предложено выдвинуть его в качестве единого беспартийного кандидата. Сам Стояногло планирует провести встречи с представителями различных оппозиционных сил.Президентские выборы в Молдавии пройдут 20 октября. Майя Санду, нынешний президент, уже объявила о своём намерении участвовать в них и баллотироваться на второй срок. В тот же день, 20 октября, состоится референдум, на котором гражданам республики будет предложено высказать своё мнение по поводу вступления страны в Европейский союз.
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молдавия, траты
Экономика, МОЛДАВИЯ, траты
Экс-генпрокурор Молдавии потребовал от властей отчета о трате грантов
Стояногло потребовал от властей Молдавии отчета о трате грантов и кредитов
КИШИНЕВ, 28 июл — ПРАЙМ. Бывший генеральный прокурор Александр Стояногло прокомментировал заявление молдавских властей о получении значительной внешней помощи. Он считает, что руководство страны должно предоставить отчёт о том, как были потрачены эти средства.
"Власти называют колоссальные цифры внешней помощи. У меня, как у гражданина, возникает очень простой вопрос: покажите, пожалуйста, где эти деньги? На что их потратили?" - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
В Молдавии заявили, что страна поддержала 80% европейских санкций против РФ
Он обратил внимание, что деньги выделяют не политикам, а стране, поэтому они должны быть использованы для улучшения жизни людей. Он отметил, что ежегодно из Молдавии уезжает по 50 тысяч человек, и при сохранении тенденции к 2030 году население страны критически сократится.
Бывший президент и лидер Социалистической партии Игорь Додон сообщил, что его партия готова поддержать Дорина Стояногло на выборах президента. Оппозиции было предложено выдвинуть его в качестве единого беспартийного кандидата. Сам Стояногло планирует провести встречи с представителями различных оппозиционных сил.
Президентские выборы в Молдавии пройдут 20 октября. Майя Санду, нынешний президент, уже объявила о своём намерении участвовать в них и баллотироваться на второй срок. В тот же день, 20 октября, состоится референдум, на котором гражданам республики будет предложено высказать своё мнение по поводу вступления страны в Европейский союз.