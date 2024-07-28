Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Молдавии рассказали, в каком случае ЕС будет разочарован - 28.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240728/moldaviya-850492512.html
В Молдавии рассказали, в каком случае ЕС будет разочарован
В Молдавии рассказали, в каком случае ЕС будет разочарован - 28.07.2024, ПРАЙМ
В Молдавии рассказали, в каком случае ЕС будет разочарован
Евросоюз будет разочарован, если итоги референдума по евроинтеграции страны будут отрицательными, заявил глава делегации ЕС в Молдавии Янис Мажейкс. | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T19:05+0300
2024-07-28T19:05+0300
политика
молдавия
ес
референдум
референдум по вступлению в ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/99/838339903_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_420bf321e932e4453e20875cbe560b54.jpg
КИШИНЕВ, 28 июл — ПРАЙМ. Евросоюз будет разочарован, если итоги референдума по евроинтеграции страны будут отрицательными, заявил глава делегации ЕС в Молдавии Янис Мажейкс. Мажейкс добавил, что в случае отрицательного результата на референдуме ЕС "не будет наказывать страну".Дипломат отметил, что Европейский союз не изменит своей поддержки Молдавии, даже если на президентских и парламентских выборах победят пророссийские партии. При этом он признал, что в этом случае процесс присоединения Молдавии к ЕС удлинится. В Молдавии 20 октября пройдут выборы президента. Майя Санду, нынешний президент, уже объявила о своём намерении участвовать в них и выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. В тот же день, 20 октября, состоится референдум, на котором жителям страны предложат высказать своё мнение по поводу вступления Молдавии в Европейский союз. На референдуме гражданам будет задан вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" Проголосовать можно будет двумя способами: выбрав ответ "Да" или "Нет".
https://1prime.ru/20240728/moldaviya-850491665.html
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/99/838339903_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bd27f27aeca3d29ef2aea1f2f496051d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, ес, референдум, референдум по вступлению в ес
Политика, МОЛДАВИЯ, ЕС, референдум, референдум по вступлению в ЕС
19:05 28.07.2024
 
В Молдавии рассказали, в каком случае ЕС будет разочарован

Мажейкс: ЕС будет разочарован, если итоги референдума будут отрицательными

© Sputnik | Перейти в медиабанкГерб Молдавии
Герб Молдавии
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 28 июл — ПРАЙМ. Евросоюз будет разочарован, если итоги референдума по евроинтеграции страны будут отрицательными, заявил глава делегации ЕС в Молдавии Янис Мажейкс.
Мажейкс добавил, что в случае отрицательного результата на референдуме ЕС "не будет наказывать страну".
Дипломат отметил, что Европейский союз не изменит своей поддержки Молдавии, даже если на президентских и парламентских выборах победят пророссийские партии. При этом он признал, что в этом случае процесс присоединения Молдавии к ЕС удлинится.
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
Экс-генпрокурор Молдавии потребовал от властей отчета о трате грантов
17:15
В Молдавии 20 октября пройдут выборы президента. Майя Санду, нынешний президент, уже объявила о своём намерении участвовать в них и выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.
В тот же день, 20 октября, состоится референдум, на котором жителям страны предложат высказать своё мнение по поводу вступления Молдавии в Европейский союз.
На референдуме гражданам будет задан вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" Проголосовать можно будет двумя способами: выбрав ответ "Да" или "Нет".
 
ПолитикаМОЛДАВИЯЕСреферендумреферендум по вступлению в ЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала