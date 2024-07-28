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В Молдавии рассказали, в каком случае ЕС будет разочарован
В Молдавии рассказали, в каком случае ЕС будет разочарован - 28.07.2024, ПРАЙМ
В Молдавии рассказали, в каком случае ЕС будет разочарован
Евросоюз будет разочарован, если итоги референдума по евроинтеграции страны будут отрицательными, заявил глава делегации ЕС в Молдавии Янис Мажейкс. | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T19:05+0300
2024-07-28T19:05+0300
2024-07-28T19:05+0300
политика
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референдум по вступлению в ес
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КИШИНЕВ, 28 июл — ПРАЙМ. Евросоюз будет разочарован, если итоги референдума по евроинтеграции страны будут отрицательными, заявил глава делегации ЕС в Молдавии Янис Мажейкс. Мажейкс добавил, что в случае отрицательного результата на референдуме ЕС "не будет наказывать страну".Дипломат отметил, что Европейский союз не изменит своей поддержки Молдавии, даже если на президентских и парламентских выборах победят пророссийские партии. При этом он признал, что в этом случае процесс присоединения Молдавии к ЕС удлинится. В Молдавии 20 октября пройдут выборы президента. Майя Санду, нынешний президент, уже объявила о своём намерении участвовать в них и выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. В тот же день, 20 октября, состоится референдум, на котором жителям страны предложат высказать своё мнение по поводу вступления Молдавии в Европейский союз. На референдуме гражданам будет задан вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" Проголосовать можно будет двумя способами: выбрав ответ "Да" или "Нет".
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Политика, МОЛДАВИЯ, ЕС, референдум, референдум по вступлению в ЕС
В Молдавии рассказали, в каком случае ЕС будет разочарован
Мажейкс: ЕС будет разочарован, если итоги референдума будут отрицательными
КИШИНЕВ, 28 июл — ПРАЙМ. Евросоюз будет разочарован, если итоги референдума по евроинтеграции страны будут отрицательными, заявил глава делегации ЕС в Молдавии Янис Мажейкс.
Мажейкс добавил, что в случае отрицательного результата на референдуме ЕС "не будет наказывать страну".
Дипломат отметил, что Европейский союз не изменит своей поддержки Молдавии, даже если на президентских и парламентских выборах победят пророссийские партии. При этом он признал, что в этом случае процесс присоединения Молдавии к ЕС удлинится.
Экс-генпрокурор Молдавии потребовал от властей отчета о трате грантов
В Молдавии 20 октября пройдут выборы президента. Майя Санду, нынешний президент, уже объявила о своём намерении участвовать в них и выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.
В тот же день, 20 октября, состоится референдум, на котором жителям страны предложат высказать своё мнение по поводу вступления Молдавии в Европейский союз.
На референдуме гражданам будет задан вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" Проголосовать можно будет двумя способами: выбрав ответ "Да" или "Нет".