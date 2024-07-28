https://1prime.ru/20240728/moshenniki-850491047.html

Эксперт рассказал о популярной уловке интернет-мошенников

Эксперт рассказал о популярной уловке интернет-мошенников - 28.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о популярной уловке интернет-мошенников

Мошенники способны создать визуально неотличимую от оригинала копию сайта, заявил преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов в... | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T16:03+0300

2024-07-28T16:03+0300

2024-07-28T16:03+0300

мошенничество

россия

мошенники

кибермошенники

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Мошенники способны создать визуально неотличимую от оригинала копию сайта, заявил преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с RT.Он отметил, что, как правило, они копируют страницы соцсетей, портала "Госуслуг", личные кабинеты банков и известных интернет-магазинов."При вводе на таком сайте логин-пароля, номера и CVV банковской карты данные попадают в руки мошенников, что грозит быстрым опустошением счета пользователя", — сказал он.По его словам, важно знать понятие "домен" для распознавания поддельных сайтов. Домен позволяет определить принадлежность сайта: первый уровень - последняя часть адреса сайта: .com, .org, .net, .ru, второго — имя сайта перед ним, например google.com, wikipedia.org, yandex.ru, и example.net.Он отметил, что мошенники часто создают похожие домены второго уровня для обмана пользователей. Например, вместо google.com они могут использовать goog1e.com.Он рекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам и сразу добавлять нужные сайты в закладки, чтобы избежать риска наткнуться на подделку.

https://1prime.ru/20240722/moshenniki-850324996.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мошенники, кибермошенники