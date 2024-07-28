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Эксперт рассказал о популярной уловке интернет-мошенников - 28.07.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о популярной уловке интернет-мошенников
Эксперт рассказал о популярной уловке интернет-мошенников - 28.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о популярной уловке интернет-мошенников
Мошенники способны создать визуально неотличимую от оригинала копию сайта, заявил преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов в... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T16:03+0300
2024-07-28T16:03+0300
мошенничество
россия
мошенники
кибермошенники
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Мошенники способны создать визуально неотличимую от оригинала копию сайта, заявил преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с RT.Он отметил, что, как правило, они копируют страницы соцсетей, портала "Госуслуг", личные кабинеты банков и известных интернет-магазинов."При вводе на таком сайте логин-пароля, номера и CVV банковской карты данные попадают в руки мошенников, что грозит быстрым опустошением счета пользователя", — сказал он.По его словам, важно знать понятие "домен" для распознавания поддельных сайтов. Домен позволяет определить принадлежность сайта: первый уровень - последняя часть адреса сайта: .com, .org, .net, .ru, второго — имя сайта перед ним, например google.com, wikipedia.org, yandex.ru, и example.net.Он отметил, что мошенники часто создают похожие домены второго уровня для обмана пользователей. Например, вместо google.com они могут использовать goog1e.com.Он рекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам и сразу добавлять нужные сайты в закладки, чтобы избежать риска наткнуться на подделку.
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россия, мошенники, кибермошенники
Мошенничество, РОССИЯ, МОШЕННИКИ, кибермошенники
16:03 28.07.2024
 
Эксперт рассказал о популярной уловке интернет-мошенников

Эксперт Шутов: злоумышленники могут создать неотличимую копию сайта

© Unsplah/HeadwayБизнес
Бизнес
© Unsplah/Headway
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Мошенники способны создать визуально неотличимую от оригинала копию сайта, заявил преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с RT.
Он отметил, что, как правило, они копируют страницы соцсетей, портала "Госуслуг", личные кабинеты банков и известных интернет-магазинов.
"При вводе на таком сайте логин-пароля, номера и CVV банковской карты данные попадают в руки мошенников, что грозит быстрым опустошением счета пользователя", — сказал он.
По его словам, важно знать понятие "домен" для распознавания поддельных сайтов. Домен позволяет определить принадлежность сайта: первый уровень - последняя часть адреса сайта: .com, .org, .net, .ru, второго — имя сайта перед ним, например google.com, wikipedia.org, yandex.ru, и example.net.
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Он отметил, что мошенники часто создают похожие домены второго уровня для обмана пользователей. Например, вместо google.com они могут использовать goog1e.com.
Он рекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам и сразу добавлять нужные сайты в закладки, чтобы избежать риска наткнуться на подделку.
 
МошенничествоРОССИЯМОШЕННИКИкибермошенники
 
 
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