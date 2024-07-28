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"Жестокий конец": в США раскрыли детали задержания крупного наркобарона

"Жестокий конец": в США раскрыли детали задержания крупного наркобарона - 28.07.2024, ПРАЙМ

"Жестокий конец": в США раскрыли детали задержания крупного наркобарона

Один из сыновей основателя мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман Лопес сдал правоохранительным органам США сооснователя картеля Исмаэля "Эль Майо"... | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T10:59+0300

2024-07-28T10:59+0300

2024-07-28T11:00+0300

происшествия

сша

задержание

наркотики

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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Один из сыновей основателя мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман Лопес сдал правоохранительным органам США сооснователя картеля Исмаэля "Эль Майо" Самбаду. Об этом рассказывается в публикации The Wall Street Journal.Два дня назад Федеральное бюро расследований США сообщило о задержании Гусмана и "Эль Майо" неподалеку от мексиканской границы.По данным издания, Гусман договорился с американскими спецслужбами, что прилетит вместе с "Эль Майо" в аэропорт возле Эль-Пасо в Техасе.Как утверждается в статье, сын основателя картеля "Синалоа" "боялся, что его карьера наркоторговца приведет к жестокому концу, и решил этого избежать". При этом авторы The Wall Street Journal ссылаются на источник, информированный о проведении операции по задержанию "Эль Майо".Исмаэль "Эль Майо" Самбада согласился лететь вместе с Гусманом, поскольку считал, что самолет доставит его на север Мексики. Но борт совершил посадку в Техасе, где спецслужбы Соединенных Штатов задержали обоих наркобаронов, говорится в публикации.Вместе с тем авторы статьи предупреждают, что в родном для обоих наркоторговцев городе Кульякан задержание "Эль Майо" вызовет ожесточенную борьбу за власть, чего опасаются многие горожане.

https://1prime.ru/20240726/tramp-850445183.html

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сша, задержание, наркотики