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"Жестокий конец": в США раскрыли детали задержания крупного наркобарона - 28.07.2024, ПРАЙМ
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"Жестокий конец": в США раскрыли детали задержания крупного наркобарона
"Жестокий конец": в США раскрыли детали задержания крупного наркобарона - 28.07.2024, ПРАЙМ
"Жестокий конец": в США раскрыли детали задержания крупного наркобарона
Один из сыновей основателя мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман Лопес сдал правоохранительным органам США сооснователя картеля Исмаэля "Эль Майо"... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T10:59+0300
2024-07-28T11:00+0300
происшествия
сша
задержание
наркотики
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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Один из сыновей основателя мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман Лопес сдал правоохранительным органам США сооснователя картеля Исмаэля "Эль Майо" Самбаду. Об этом рассказывается в публикации The Wall Street Journal.Два дня назад Федеральное бюро расследований США сообщило о задержании Гусмана и "Эль Майо" неподалеку от мексиканской границы.По данным издания, Гусман договорился с американскими спецслужбами, что прилетит вместе с "Эль Майо" в аэропорт возле Эль-Пасо в Техасе.Как утверждается в статье, сын основателя картеля "Синалоа" "боялся, что его карьера наркоторговца приведет к жестокому концу, и решил этого избежать". При этом авторы The Wall Street Journal ссылаются на источник, информированный о проведении операции по задержанию "Эль Майо".Исмаэль "Эль Майо" Самбада согласился лететь вместе с Гусманом, поскольку считал, что самолет доставит его на север Мексики. Но борт совершил посадку в Техасе, где спецслужбы Соединенных Штатов задержали обоих наркобаронов, говорится в публикации.Вместе с тем авторы статьи предупреждают, что в родном для обоих наркоторговцев городе Кульякан задержание "Эль Майо" вызовет ожесточенную борьбу за власть, чего опасаются многие горожане.
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сша, задержание, наркотики
Происшествия, США, задержание, наркотики
10:59 28.07.2024 (обновлено: 11:00 28.07.2024)
 
"Жестокий конец": в США раскрыли детали задержания крупного наркобарона

WSJ: наркобарона "Эль Майо" сдал спецслужбам США задержанный вместе с ним Гусман

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкУчения по пресечению теракта на железнодорожном транспорте прошли в Калининграде
Учения по пресечению теракта на железнодорожном транспорте прошли в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Один из сыновей основателя мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман Лопес сдал правоохранительным органам США сооснователя картеля Исмаэля "Эль Майо" Самбаду. Об этом рассказывается в публикации The Wall Street Journal.
Два дня назад Федеральное бюро расследований США сообщило о задержании Гусмана и "Эль Майо" неподалеку от мексиканской границы.
По данным издания, Гусман договорился с американскими спецслужбами, что прилетит вместе с "Эль Майо" в аэропорт возле Эль-Пасо в Техасе.
Как утверждается в статье, сын основателя картеля "Синалоа" "боялся, что его карьера наркоторговца приведет к жестокому концу, и решил этого избежать". При этом авторы The Wall Street Journal ссылаются на источник, информированный о проведении операции по задержанию "Эль Майо".
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Исмаэль "Эль Майо" Самбада согласился лететь вместе с Гусманом, поскольку считал, что самолет доставит его на север Мексики. Но борт совершил посадку в Техасе, где спецслужбы Соединенных Штатов задержали обоих наркобаронов, говорится в публикации.
Вместе с тем авторы статьи предупреждают, что в родном для обоих наркоторговцев городе Кульякан задержание "Эль Майо" вызовет ожесточенную борьбу за власть, чего опасаются многие горожане.
 
ПроисшествияСШАзадержаниенаркотики
 
 
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