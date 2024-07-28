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Спрос на квартиры в новостройках в РФ ожидаемо начал падать, пишет СМИ - 28.07.2024, ПРАЙМ
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Спрос на квартиры в новостройках в РФ ожидаемо начал падать, пишет СМИ
Спрос на квартиры в новостройках в РФ ожидаемо начал падать, пишет СМИ - 28.07.2024, ПРАЙМ
Спрос на квартиры в новостройках в РФ ожидаемо начал падать, пишет СМИ
Стоимость квадратного метра, несмотря на снижение спроса, продолжает расти, пишет "Коммерсантъ". | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T16:37+0300
2024-07-28T16:37+0300
недвижимость
недвижимость
новостройки
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Стоимость квадратного метра, несмотря на снижение спроса, продолжает расти, пишет "Коммерсантъ".После завершения программы массовой льготной ипотеки в июле спрос на новостройки в крупнейших городах страны снизился на 14–30% по сравнению с июнем. Однако это не привело к снижению цен на первичную недвижимость: за месяц она подорожала на 0,5–0,8%.Больше всего средние цены на новостройки выросли за месяц в Краснодаре (+2,2%), Казани (+0,5%) и Саратове (+0,3%). После того как в июле завершилась программа льготной ипотеки, спрос на жильё упал. Согласно данным "Авито Недвижимости", он снизился на 14%, а по информации "ЦИАН.Аналитики" — на 20%.Однако, когда были объявлены условия новой семейной ипотеки, многие потенциальные покупатели решили не спешить и отложить сделки. На данный момент средние цены на первичном рынке остаются стабильными. Если проблемы с кредитованием сохранятся до конца года, то это может привести к скидкам на неликвидные объекты в размере 5-10%.
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недвижимость, новостройки
Недвижимость, Недвижимость, новостройки
16:37 28.07.2024
 
Спрос на квартиры в новостройках в РФ ожидаемо начал падать, пишет СМИ

"Коммерсантъ": в РФ спрос на новостройки упал на 30%, но цены не снизились

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого дома в Москве
Строительство жилого дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Стоимость квадратного метра, несмотря на снижение спроса, продолжает расти, пишет "Коммерсантъ".
После завершения программы массовой льготной ипотеки в июле спрос на новостройки в крупнейших городах страны снизился на 14–30% по сравнению с июнем. Однако это не привело к снижению цен на первичную недвижимость: за месяц она подорожала на 0,5–0,8%.
Больше всего средние цены на новостройки выросли за месяц в Краснодаре (+2,2%), Казани (+0,5%) и Саратове (+0,3%). После того как в июле завершилась программа льготной ипотеки, спрос на жильё упал. Согласно данным "Авито Недвижимости", он снизился на 14%, а по информации "ЦИАН.Аналитики" — на 20%.
Однако, когда были объявлены условия новой семейной ипотеки, многие потенциальные покупатели решили не спешить и отложить сделки. На данный момент средние цены на первичном рынке остаются стабильными. Если проблемы с кредитованием сохранятся до конца года, то это может привести к скидкам на неликвидные объекты в размере 5-10%.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
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НедвижимостьНедвижимостьновостройки
 
 
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