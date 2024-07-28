https://1prime.ru/20240728/novostroyki-850491199.html

Спрос на квартиры в новостройках в РФ ожидаемо начал падать, пишет СМИ

Спрос на квартиры в новостройках в РФ ожидаемо начал падать, пишет СМИ - 28.07.2024, ПРАЙМ

Спрос на квартиры в новостройках в РФ ожидаемо начал падать, пишет СМИ

Стоимость квадратного метра, несмотря на снижение спроса, продолжает расти, пишет "Коммерсантъ". | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T16:37+0300

2024-07-28T16:37+0300

2024-07-28T16:37+0300

недвижимость

недвижимость

новостройки

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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Стоимость квадратного метра, несмотря на снижение спроса, продолжает расти, пишет "Коммерсантъ".После завершения программы массовой льготной ипотеки в июле спрос на новостройки в крупнейших городах страны снизился на 14–30% по сравнению с июнем. Однако это не привело к снижению цен на первичную недвижимость: за месяц она подорожала на 0,5–0,8%.Больше всего средние цены на новостройки выросли за месяц в Краснодаре (+2,2%), Казани (+0,5%) и Саратове (+0,3%). После того как в июле завершилась программа льготной ипотеки, спрос на жильё упал. Согласно данным "Авито Недвижимости", он снизился на 14%, а по информации "ЦИАН.Аналитики" — на 20%.Однако, когда были объявлены условия новой семейной ипотеки, многие потенциальные покупатели решили не спешить и отложить сделки. На данный момент средние цены на первичном рынке остаются стабильными. Если проблемы с кредитованием сохранятся до конца года, то это может привести к скидкам на неликвидные объекты в размере 5-10%.

https://1prime.ru/20240726/depozity-850469215.html

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недвижимость, новостройки