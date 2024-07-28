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Путин поздравил моряков с Днем ВМФ и заявил об оснащении флота гиперзвуком
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ и заявил об оснащении флота гиперзвуком - 28.07.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ и заявил об оснащении флота гиперзвуком
Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Военно-морского флота России. | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T11:59+0300
2024-07-28T11:59+0300
2024-07-28T11:59+0300
владимир путин
парад
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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Военно-морского флота России.Согласно традиции, в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге проводится парад ВМФ. Путин с борта катера поприветствовал экипажи кораблей: "Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота". Также российский лидер приветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии.В поздравительной речи глава государства отметил, что Россия "продолжит наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами".
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владимир путин, парад
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ и заявил об оснащении флота гиперзвуком
Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с Днем Военно-морского флота
МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Военно-морского флота России.
Согласно традиции, в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге проводится парад ВМФ.
Путин с борта катера поприветствовал экипажи кораблей: "Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота". Также российский лидер приветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии.
Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ
В поздравительной речи глава государства отметил, что Россия "продолжит наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами".