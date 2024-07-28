https://1prime.ru/20240728/parad-850488852.html

Путин поздравил моряков с Днем ВМФ и заявил об оснащении флота гиперзвуком

Путин поздравил моряков с Днем ВМФ и заявил об оснащении флота гиперзвуком - 28.07.2024, ПРАЙМ

Путин поздравил моряков с Днем ВМФ и заявил об оснащении флота гиперзвуком

Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Военно-морского флота России. | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T11:59+0300

2024-07-28T11:59+0300

2024-07-28T11:59+0300

владимир путин

парад

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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Военно-морского флота России.Согласно традиции, в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге проводится парад ВМФ. Путин с борта катера поприветствовал экипажи кораблей: "Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота". Также российский лидер приветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии.В поздравительной речи глава государства отметил, что Россия "продолжит наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами".

https://1prime.ru/20240727/parad-850483027.html

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владимир путин, парад