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Путин поздравил моряков с Днем ВМФ и заявил об оснащении флота гиперзвуком - 28.07.2024, ПРАЙМ
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Путин поздравил моряков с Днем ВМФ и заявил об оснащении флота гиперзвуком
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ и заявил об оснащении флота гиперзвуком - 28.07.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ и заявил об оснащении флота гиперзвуком
Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Военно-морского флота России. | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T11:59+0300
2024-07-28T11:59+0300
владимир путин
парад
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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Военно-морского флота России.Согласно традиции, в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге проводится парад ВМФ. Путин с борта катера поприветствовал экипажи кораблей: "Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота". Также российский лидер приветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии.В поздравительной речи глава государства отметил, что Россия "продолжит наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами".
https://1prime.ru/20240727/parad-850483027.html
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владимир путин, парад
Владимир Путин, парад
11:59 28.07.2024
 
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ и заявил об оснащении флота гиперзвуком

Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с Днем Военно-морского флота

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКорабли Каспийской флотилии
Корабли Каспийской флотилии
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Военно-морского флота России.
Согласно традиции, в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге проводится парад ВМФ.
Путин с борта катера поприветствовал экипажи кораблей: "Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота". Также российский лидер приветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии.
Президент РФ В. Путин провел совещание по экономическим вопросам
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Вчера, 16:55
В поздравительной речи глава государства отметил, что Россия "продолжит наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами".
 
Владимир Путинпарад
 
 
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