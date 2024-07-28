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"Тактическая уловка": Патрушев оценил "мирные инициативы" Киева - 28.07.2024, ПРАЙМ
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"Тактическая уловка": Патрушев оценил "мирные инициативы" Киева
"Тактическая уловка": Патрушев оценил "мирные инициативы" Киева - 28.07.2024, ПРАЙМ
"Тактическая уловка": Патрушев оценил "мирные инициативы" Киева
Заявления о возможности переговоров с Россией - тактическая уловка Украины и Запада для передышки. Такое мнение эфире "Первого канала" высказал помощник... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T11:15+0300
2024-07-28T11:19+0300
политика
николай патрушев
украина
переговоры
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Заявления о возможности переговоров с Россией - тактическая уловка Украины и Запада для передышки. Такое мнение эфире "Первого канала" высказал помощник президента Российской Федерации Николай Патрушев.Он напомнил, что Владимир Зеленский в свою бытность легитимным президентом сам себе запретил на законодательном уровне вести переговоры с Российской Федерацией.В то же время помощник главы государства отметил, что в настоящий момент на фронте российские войска имею преимущество и владеют инициативой, а следовательно, Запад и Украина заинтересованы в восстановлении своих силы."Им (Украине и Западу - прим. ред.) нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки. На самом деле, если мы посмотрим на их действия, никаких действий для того, чтобы вести мирные переговоры, они не ведут", - заключил Патрушев.
https://1prime.ru/20240727/peregovory-850480060.html
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николай патрушев, украина, переговоры
Политика, Николай Патрушев, УКРАИНА, переговоры
11:15 28.07.2024 (обновлено: 11:19 28.07.2024)
 
"Тактическая уловка": Патрушев оценил "мирные инициативы" Киева

Патрушев: заявления о возможности переговоров - тактическая уловка Украины

© РИА Новости . Фотохост-агентство "РИА Новости"/Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Марафон Знание. Первые. Трек "Суверенитет" Поток 1
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© РИА Новости . Фотохост-агентство "РИА Новости"/Кирилл Зыков
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Заявления о возможности переговоров с Россией - тактическая уловка Украины и Запада для передышки. Такое мнение эфире "Первого канала" высказал помощник президента Российской Федерации Николай Патрушев.
Он напомнил, что Владимир Зеленский в свою бытность легитимным президентом сам себе запретил на законодательном уровне вести переговоры с Российской Федерацией.
В то же время помощник главы государства отметил, что в настоящий момент на фронте российские войска имею преимущество и владеют инициативой, а следовательно, Запад и Украина заинтересованы в восстановлении своих силы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров сделал ряд резких заявлений по "мирным идеям" Украины
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"Им (Украине и Западу - прим. ред.) нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки. На самом деле, если мы посмотрим на их действия, никаких действий для того, чтобы вести мирные переговоры, они не ведут", - заключил Патрушев.
 
ПолитикаНиколай ПатрушевУКРАИНАпереговоры
 
 
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