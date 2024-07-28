https://1prime.ru/20240728/peregovory-850488646.html

"Тактическая уловка": Патрушев оценил "мирные инициативы" Киева

"Тактическая уловка": Патрушев оценил "мирные инициативы" Киева - 28.07.2024, ПРАЙМ

"Тактическая уловка": Патрушев оценил "мирные инициативы" Киева

Заявления о возможности переговоров с Россией - тактическая уловка Украины и Запада для передышки. Такое мнение эфире "Первого канала" высказал помощник... | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T11:15+0300

2024-07-28T11:15+0300

2024-07-28T11:19+0300

политика

николай патрушев

украина

переговоры

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Заявления о возможности переговоров с Россией - тактическая уловка Украины и Запада для передышки. Такое мнение эфире "Первого канала" высказал помощник президента Российской Федерации Николай Патрушев.Он напомнил, что Владимир Зеленский в свою бытность легитимным президентом сам себе запретил на законодательном уровне вести переговоры с Российской Федерацией.В то же время помощник главы государства отметил, что в настоящий момент на фронте российские войска имею преимущество и владеют инициативой, а следовательно, Запад и Украина заинтересованы в восстановлении своих силы."Им (Украине и Западу - прим. ред.) нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки. На самом деле, если мы посмотрим на их действия, никаких действий для того, чтобы вести мирные переговоры, они не ведут", - заключил Патрушев.

https://1prime.ru/20240727/peregovory-850480060.html

украина

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николай патрушев, украина, переговоры