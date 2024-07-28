https://1prime.ru/20240728/peregovory-850489328.html

Стало известно, о чем Зеленский попросил Орбана при личной встрече

Стало известно, о чем Зеленский попросил Орбана при личной встрече - 28.07.2024, ПРАЙМ

Стало известно, о чем Зеленский попросил Орбана при личной встрече

Премьер Венгрии Виктор Орбан, предположительно, помог в организации телефонного разговора экс-президент Соединенных Штатов Дональда Трампа и Владимира... | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T12:57+0300

2024-07-28T12:57+0300

2024-07-28T12:58+0300

политика

виктор орбан

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан, предположительно, помог в организации телефонного разговора экс-президент Соединенных Штатов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом заявил в статье на платформе Vsquare венгерский журналист Сабольча Паньи, который в начале июля сообщил, что Орбан планирует провести "мирное турне".В статье Паньи прямо указывается: "Зеленский попросил Виктора Орбана во время их встречи в Киеве 2 июля помочь организовать встречу с Дональдом Трампом, которая в итоге состоялась 19 июля".Примечательно, что британский экс-премьер Борис Джонсон и президент Польши Анджей Дуда, по словам венгерского журналиста, тоже уговаривали Трампа переговорить с Зеленским.Поэтому, заключается в статье, еще неизвестно, кто в итоге в наибольшей степени повлиял на экс-президента США.Ранее Зеленский и Трамп провели телефонный разговор и оба высоко оценили его итоги.

https://1prime.ru/20240727/tramp-850482746.html

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виктор орбан, дональд трамп, владимир зеленский