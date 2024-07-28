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Стало известно, о чем Зеленский попросил Орбана при личной встрече - 28.07.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, о чем Зеленский попросил Орбана при личной встрече
Стало известно, о чем Зеленский попросил Орбана при личной встрече - 28.07.2024, ПРАЙМ
Стало известно, о чем Зеленский попросил Орбана при личной встрече
Премьер Венгрии Виктор Орбан, предположительно, помог в организации телефонного разговора экс-президент Соединенных Штатов Дональда Трампа и Владимира... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T12:57+0300
2024-07-28T12:58+0300
политика
виктор орбан
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан, предположительно, помог в организации телефонного разговора экс-президент Соединенных Штатов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом заявил в статье на платформе Vsquare венгерский журналист Сабольча Паньи, который в начале июля сообщил, что Орбан планирует провести "мирное турне".В статье Паньи прямо указывается: "Зеленский попросил Виктора Орбана во время их встречи в Киеве 2 июля помочь организовать встречу с Дональдом Трампом, которая в итоге состоялась 19 июля".Примечательно, что британский экс-премьер Борис Джонсон и президент Польши Анджей Дуда, по словам венгерского журналиста, тоже уговаривали Трампа переговорить с Зеленским.Поэтому, заключается в статье, еще неизвестно, кто в итоге в наибольшей степени повлиял на экс-президента США.Ранее Зеленский и Трамп провели телефонный разговор и оба высоко оценили его итоги.
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виктор орбан, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
12:57 28.07.2024 (обновлено: 12:58 28.07.2024)
 
Стало известно, о чем Зеленский попросил Орбана при личной встрече

Журналист Паньи: Орбан помог организовать переговоры Трампа и Зеленского

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан, предположительно, помог в организации телефонного разговора экс-президент Соединенных Штатов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом заявил в статье на платформе Vsquare венгерский журналист Сабольча Паньи, который в начале июля сообщил, что Орбан планирует провести "мирное турне".
В статье Паньи прямо указывается: "Зеленский попросил Виктора Орбана во время их встречи в Киеве 2 июля помочь организовать встречу с Дональдом Трампом, которая в итоге состоялась 19 июля".
Примечательно, что британский экс-премьер Борис Джонсон и президент Польши Анджей Дуда, по словам венгерского журналиста, тоже уговаривали Трампа переговорить с Зеленским.
Поэтому, заключается в статье, еще неизвестно, кто в итоге в наибольшей степени повлиял на экс-президента США.
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ПолитикаВиктор ОрбанДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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