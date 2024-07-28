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Выступление Орбана с критикой стран Запада вызвало негодование в Варшаве - 28.07.2024, ПРАЙМ
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Выступление Орбана с критикой стран Запада вызвало негодование в Варшаве
Выступление Орбана с критикой стран Запада вызвало негодование в Варшаве - 28.07.2024, ПРАЙМ
Выступление Орбана с критикой стран Запада вызвало негодование в Варшаве
Субботнее выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с критикой западных стран вызвало недовольство в Польше. | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T19:51+0300
2024-07-28T19:51+0300
политика
венгрия
польша
ес
нато
виктор орбан
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ВАРШАВА, 28 июл — ПРАЙМ. Субботнее выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с критикой западных стран вызвало недовольство в Польше. В своем выступлении в субботу Орбан отметил, что Россия управляется "гиперрационально" и её действия предсказуемы и логичны. В то же время, по его мнению, Запад непредсказуем и неуправляем. Он также подчеркнул, что ослабление и распад Запада в настоящее время являются самой большой проблемой в мире.Замминистра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что премьер-министр Венгрии находится на "периферии мирового сообщества и в ЕС, и в НАТО".Он добавил, что для него не ясно, почему Венгрия желает оставаться членом организаций, которые ей неприятны, и предложил Орбану "создать союз с Путиным и другими авторитарными лидерами".
https://1prime.ru/20240728/peregovory-850489328.html
венгрия
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венгрия, польша, ес, нато, виктор орбан
Политика, ВЕНГРИЯ, ПОЛЬША, ЕС, НАТО, Виктор Орбан
19:51 28.07.2024
 
Выступление Орбана с критикой стран Запада вызвало негодование в Варшаве

Выступление Орбана с критикой стран Запада вызвало негодование в Варшаве

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
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ВАРШАВА, 28 июл ПРАЙМ. Субботнее выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с критикой западных стран вызвало недовольство в Польше.
В своем выступлении в субботу Орбан отметил, что Россия управляется "гиперрационально" и её действия предсказуемы и логичны. В то же время, по его мнению, Запад непредсказуем и неуправляем. Он также подчеркнул, что ослабление и распад Запада в настоящее время являются самой большой проблемой в мире.
Замминистра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что премьер-министр Венгрии находится на "периферии мирового сообщества и в ЕС, и в НАТО".
Он добавил, что для него не ясно, почему Венгрия желает оставаться членом организаций, которые ей неприятны, и предложил Орбану "создать союз с Путиным и другими авторитарными лидерами".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
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