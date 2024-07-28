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Выступление Орбана с критикой стран Запада вызвало негодование в Варшаве
Выступление Орбана с критикой стран Запада вызвало негодование в Варшаве - 28.07.2024, ПРАЙМ
Выступление Орбана с критикой стран Запада вызвало негодование в Варшаве
Субботнее выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с критикой западных стран вызвало недовольство в Польше. | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T19:51+0300
2024-07-28T19:51+0300
2024-07-28T19:51+0300
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ВАРШАВА, 28 июл — ПРАЙМ. Субботнее выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с критикой западных стран вызвало недовольство в Польше. В своем выступлении в субботу Орбан отметил, что Россия управляется "гиперрационально" и её действия предсказуемы и логичны. В то же время, по его мнению, Запад непредсказуем и неуправляем. Он также подчеркнул, что ослабление и распад Запада в настоящее время являются самой большой проблемой в мире.Замминистра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что премьер-министр Венгрии находится на "периферии мирового сообщества и в ЕС, и в НАТО".Он добавил, что для него не ясно, почему Венгрия желает оставаться членом организаций, которые ей неприятны, и предложил Орбану "создать союз с Путиным и другими авторитарными лидерами".
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венгрия, польша, ес, нато, виктор орбан
Политика, ВЕНГРИЯ, ПОЛЬША, ЕС, НАТО, Виктор Орбан
Выступление Орбана с критикой стран Запада вызвало негодование в Варшаве
Выступление Орбана с критикой стран Запада вызвало негодование в Варшаве
ВАРШАВА, 28 июл — ПРАЙМ. Субботнее выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с критикой западных стран вызвало недовольство в Польше.
В своем выступлении в субботу Орбан отметил, что Россия управляется "гиперрационально" и её действия предсказуемы и логичны. В то же время, по его мнению, Запад непредсказуем и неуправляем. Он также подчеркнул, что ослабление и распад Запада в настоящее время являются самой большой проблемой в мире.
Замминистра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что премьер-министр Венгрии находится на "периферии мирового сообщества и в ЕС, и в НАТО".
Он добавил, что для него не ясно, почему Венгрия желает оставаться членом организаций, которые ей неприятны, и предложил Орбану "создать союз с Путиным и другими авторитарными лидерами".
Стало известно, о чем Зеленский попросил Орбана при личной встрече