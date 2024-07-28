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Путин заявил об ответе России на размещение американских ракет в Германии - 28.07.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил об ответе России на размещение американских ракет в Германии
Путин заявил об ответе России на размещение американских ракет в Германии - 28.07.2024, ПРАЙМ
Путин заявил об ответе России на размещение американских ракет в Германии
Размещение Соединенными Штатами своих ударных систем в ФРГ освободит Российскую Федерацию от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T12:22+0300
2024-07-28T12:27+0300
вооружения
владимир путин
ракеты
германия
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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Размещение Соединенными Штатами своих ударных систем в ФРГ освободит Российскую Федерацию от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, заявил в ходе выступления на Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин. Он сравнил планы по размещению с 2026 года на немецкой территории комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности США со противостоянием в годы холодной войны."Такая ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских "Першингов", ракет средней дальности", - сказал Путин.При размещении американских ракет на территории Германии в зоне их досягаемости "окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура", - сказал президент и подчеркнул, что полетное время к целям на российской территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит всего около 10 минут.При этом Путин отметил, что, если США реализуют свои планы по развертыванию ударных систем в ФРГ, Российская Федерация "будет считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота".В то же время глава государства заявил, что разработка ряда систем РСМД сегодня "находится у нас на завершающий стадии". "Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира", - подчеркнул президент.
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владимир путин, ракеты, германия
Вооружения, Владимир Путин, ракеты, ГЕРМАНИЯ
12:22 28.07.2024 (обновлено: 12:27 28.07.2024)
 
Путин заявил об ответе России на размещение американских ракет в Германии

Путин: появление ракет США в ФРГ освободит РФ от моратория на развертывание РСМД

© Фото : Staff Sgt. Brittany MurphyЗапуск ракеты Minuteman III. Архивное фото
Запуск ракеты Minuteman III. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
© Фото : Staff Sgt. Brittany Murphy
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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Размещение Соединенными Штатами своих ударных систем в ФРГ освободит Российскую Федерацию от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, заявил в ходе выступления на Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин.
Он сравнил планы по размещению с 2026 года на немецкой территории комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности США со противостоянием в годы холодной войны.
"Такая ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских "Першингов", ракет средней дальности", - сказал Путин.
При размещении американских ракет на территории Германии в зоне их досягаемости "окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура", - сказал президент и подчеркнул, что полетное время к целям на российской территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит всего около 10 минут.
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При этом Путин отметил, что, если США реализуют свои планы по развертыванию ударных систем в ФРГ, Российская Федерация "будет считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота".
В то же время глава государства заявил, что разработка ряда систем РСМД сегодня "находится у нас на завершающий стадии".
"Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира", - подчеркнул президент.
 
ВооруженияВладимир ПутинракетыГЕРМАНИЯ
 
 
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