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Путин заявил об ответе России на размещение американских ракет в Германии

Путин заявил об ответе России на размещение американских ракет в Германии - 28.07.2024, ПРАЙМ

Путин заявил об ответе России на размещение американских ракет в Германии

Размещение Соединенными Штатами своих ударных систем в ФРГ освободит Российскую Федерацию от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание... | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T12:22+0300

2024-07-28T12:22+0300

2024-07-28T12:27+0300

вооружения

владимир путин

ракеты

германия

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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Размещение Соединенными Штатами своих ударных систем в ФРГ освободит Российскую Федерацию от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, заявил в ходе выступления на Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин. Он сравнил планы по размещению с 2026 года на немецкой территории комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности США со противостоянием в годы холодной войны."Такая ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских "Першингов", ракет средней дальности", - сказал Путин.При размещении американских ракет на территории Германии в зоне их досягаемости "окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура", - сказал президент и подчеркнул, что полетное время к целям на российской территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит всего около 10 минут.При этом Путин отметил, что, если США реализуют свои планы по развертыванию ударных систем в ФРГ, Российская Федерация "будет считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота".В то же время глава государства заявил, что разработка ряда систем РСМД сегодня "находится у нас на завершающий стадии". "Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира", - подчеркнул президент.

https://1prime.ru/20240728/parad-850488485.html

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владимир путин, ракеты, германия