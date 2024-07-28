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Первое судно по субсидируемому маршруту вышло в рейс на Сахалин - 28.07.2024, ПРАЙМ
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Первое судно по субсидируемому маршруту вышло в рейс на Сахалин
Первое судно по субсидируемому маршруту вышло в рейс на Сахалин - 28.07.2024, ПРАЙМ
Первое судно по субсидируемому маршруту вышло в рейс на Сахалин
Судно LADY D в воскресенье отправилось по Севморпути из Архангельска на Сахалин, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T14:35+0300
2024-07-28T14:43+0300
экономика
россия
сахалин
севморпуть
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июл — ПРАЙМ. Судно LADY D в воскресенье отправилось по Севморпути из Архангельска на Сахалин, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. По информации ведомства, в порту Архангельска завершилась погрузка теплохода "Lady D". В воскресенье он отправился в свой первый в 2024 году каботажный рейс, который будет субсидироваться из федерального бюджета. Судно пройдёт по Северному морскому пути и сделает остановки в портах Певек, Магадан и Петропавловск-Камчатский."Плановая дата подхода судна в порт Корсаков — 24 августа", — цитирует пресс-служба регионального минтранса главу ведомства Максима Жоголева в сообщении в Telegram-канале. В 2024 году морской порт Корсаков на Сахалине стал частью пилотного рейса по Северному морскому пути. По информации властей региона, в настоящее время большая часть грузов доставляется на остров по железной дороге из Москвы, через Транссибирскую магистраль, а затем по паромной переправе Ванино — Холмск или по линии Владивосток — Корсаков. Этот маршрут занимает около 48 дней. В то же время маршрут по Северному морскому пути позволяет сократить время доставки примерно до 28 дней. Это делает его более привлекательным для перевозки грузов на Сахалин.Губернатор Валерий Лимаренко подчеркнул, что на данный момент Северный морской путь является наиболее выгодным морским маршрутом, который субсидируется государством. Его можно использовать для развития нефтегазовых проектов, а также для доставки в несколько раз большего количества грузов, необходимых для строительной отрасли, ЖКХ, сельского хозяйства и других важных сфер. Глава региона пообещал поддержку бизнесу, который заинтересован в транспортировке грузов по этому альтернативному маршруту.Ранее президент России Владимир Путин назвал Северный морской путь ключом к развитию Дальнего Востока и поставил задачу сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией. К 2025 году его грузопоток должен вырасти в десять раз.
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россия, сахалин, севморпуть
Экономика, РОССИЯ, Сахалин, Севморпуть
14:35 28.07.2024 (обновлено: 14:43 28.07.2024)
 
Первое судно по субсидируемому маршруту вышло в рейс на Сахалин

Судно вышло в рейс на Сахалин по первому субсидируемому маршруту по Севморпути

© Фото : пресс-центр правительства Архангельской областиСудно LADY D
Судно LADY D - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
© Фото : пресс-центр правительства Архангельской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июл — ПРАЙМ. Судно LADY D в воскресенье отправилось по Севморпути из Архангельска на Сахалин, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
По информации ведомства, в порту Архангельска завершилась погрузка теплохода "Lady D". В воскресенье он отправился в свой первый в 2024 году каботажный рейс, который будет субсидироваться из федерального бюджета. Судно пройдёт по Северному морскому пути и сделает остановки в портах Певек, Магадан и Петропавловск-Камчатский.
"Плановая дата подхода судна в порт Корсаков — 24 августа", — цитирует пресс-служба регионального минтранса главу ведомства Максима Жоголева в сообщении в Telegram-канале.
В 2024 году морской порт Корсаков на Сахалине стал частью пилотного рейса по Северному морскому пути. По информации властей региона, в настоящее время большая часть грузов доставляется на остров по железной дороге из Москвы, через Транссибирскую магистраль, а затем по паромной переправе Ванино — Холмск или по линии Владивосток — Корсаков. Этот маршрут занимает около 48 дней.
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В то же время маршрут по Северному морскому пути позволяет сократить время доставки примерно до 28 дней. Это делает его более привлекательным для перевозки грузов на Сахалин.
Губернатор Валерий Лимаренко подчеркнул, что на данный момент Северный морской путь является наиболее выгодным морским маршрутом, который субсидируется государством. Его можно использовать для развития нефтегазовых проектов, а также для доставки в несколько раз большего количества грузов, необходимых для строительной отрасли, ЖКХ, сельского хозяйства и других важных сфер.
Глава региона пообещал поддержку бизнесу, который заинтересован в транспортировке грузов по этому альтернативному маршруту.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Северный морской путь ключом к развитию Дальнего Востока и поставил задачу сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией. К 2025 году его грузопоток должен вырасти в десять раз.
 
ЭкономикаРОССИЯСахалинСевморпуть
 
 
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