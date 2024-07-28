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Эксперт рассказал о возможном наказании нефтяников США за сговор с ОПЕК

Эксперт рассказал о возможном наказании нефтяников США за сговор с ОПЕК - 28.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о возможном наказании нефтяников США за сговор с ОПЕК

Принятие в США закона о наказании за сговор с ОПЕК заставило бы американские нефтяные компании уйти из многих стран, в частности, с Ближнего Востока, сообщил... | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T08:53+0300

2024-07-28T08:53+0300

2024-07-28T09:42+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Принятие в США закона о наказании за сговор с ОПЕК заставило бы американские нефтяные компании уйти из многих стран, в частности, с Ближнего Востока, сообщил РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В среду двумя политиками США был представлен законопроект об ответственности за сговор крупных нефтяных компаний с ОПЕК с целью повышения цен. Предполагается, что, если Федеральная торговая комиссия обнаружит, что компания вступила в сговор с ОПЕК, она больше не будет иметь право на новые лицензии по разработке нефтегазовых месторождений на федеральных землях и водах. С ней также расторгается договор по существующим проектам на территории США. Эксперт отметил, что не стал бы разделять ОПЕК и ОПЕК+, так как по факту сейчас это одна и та же организация, которая координирует объемы добычи нефти на мировом рынке. При этом в странах альянса добычу в основном ведут международные компании, в том числе американские. И в Ираке, и в Саудовской Аравии, и в Кувейте месторождения разрабатывают консорциумы. "Получается, всем американским компаниям, если такой закон был бы принят в США, нужно было бы вообще выйти из проектов в странах, входящих в ОПЕК+, и это бы подорвало глобальный бизнес, ведь в этих странах государство им указывает, насколько нужно снизить объемы производства. И они подчиняются. Такой механизм заложен в законодательстве этих стран. Они априори координируют свои действия с государствами ОПЕК+, поэтому они автоматически бы попадали под нарушение американского законодательства", - сказал Юшков. Поэтому эксперт уверен, что законопроект не примут, ведь он был бы огромным ударом по энергетическим компаниям США, это просто очередная борьба демократов с республиканцами. "Такая инициатива играет против, наверное, демократов, что интересно, потому что настраивает крупный бизнес на то, что демократы будут на них давить. А значит лучше поддерживать (Дональда - ред.) Трампа, потому что он таких драконовских мер не предлагает", - заключил Юшков.

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опек, сша, сговор