В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ

В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ - 28.07.2024, ПРАЙМ

В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ

Стремительное продвижение российской армии указывает на способность её солдат быстро обнаруживать слабые места в обороне ВСУ, передает The New York Times.

МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Стремительное продвижение российской армии указывает на способность её солдат быстро обнаруживать слабые места в обороне ВСУ, передает The New York Times.По военных аналитиков, стремительный прогресс на линии фронта демонстрирует возрастающую способность ВС РФ использовать слабости в обороне Украины, возникшие из-за нехватки личного состава и постоянных атак со стороны России вдоль более чем 600-мильного фронта.Сначала российская армия внимательно наблюдает за украинскими батальонами, чтобы выявить наиболее уязвимые из них. Затем она атакует их, используя большое количество людей и техники. Успехи России создают угрозу для последнего оборонительного рубежа ВСУ в Донецкой области, как заявил украинский журналист Юрий Бутусов. Сейчас российские войска находятся на расстоянии артиллерийского выстрела от ключевой дороги, соединяющей Покровск с украинскими опорными пунктами. "Ситуация критическая, потому что скорость продвижения противника вызывает беспокойство", — цитирует его слова WP.Ранее в интервью британскому изданию The Guardian главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский отметил, что ситуация на фронте складывается не в пользу украинской армии. Он подчеркнул, что Россия превосходит Украину в авиации и имеет сильную противовоздушную оборону. Это означает, что обещанные истребители F-16 не смогут приблизиться к линии фронта ближе чем на 40 километров.

2024

