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Несладкая жизнь: россияне все больше отдают предпочтение сухим винам

Несладкая жизнь: россияне все больше отдают предпочтение сухим винам - 28.07.2024, ПРАЙМ

Несладкая жизнь: россияне все больше отдают предпочтение сухим винам

В первом полугодии россияне перешли с полусладкого игристого вина на брют, пишет "Ведомости" со ссылкой на исследование Роскачества. | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T22:44+0300

2024-07-28T22:44+0300

2024-07-28T23:38+0300

экономика

россия

вино

игристое вино

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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. В первом полугодии россияне перешли с полусладкого игристого вина на брют, пишет "Ведомости" со ссылкой на исследование Роскачества.Эксперты относят к игристым винам с низким содержанием сахара брют, экстра-брют и полусухие сорта. За прошедший период было произведено 30 миллионов литров таких напитков. Это позволило им впервые в современной истории России опередить по производству полусладкие игристые вина, которых было выпущено 28,5 миллиона литров. На долю сладких игристых вин пришлось всего 4 миллиона литров.Эксперты связывают увеличение производства брюта с растущим спросом населения на напитки с низким содержанием сахара. Например, в Simple Group сообщили, что продажи такого алкоголя в период с января по июнь выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля российских сухих вин на рынке увеличилась с 19 до 24%, а импортных, наоборот, снизилась с 68 до 63%.Александр Липилин, исполнительный директор виноторговой компании Fort, сообщил, что за период с 2015 года по июнь 2024 года продажи полусладких вин в их компании снизились втрое. В то же время, по его словам, спрос на брют вырос в пять раз.

https://1prime.ru/20240723/vinodelie-850361346.html

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россия, вино, игристое вино