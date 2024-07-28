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Несладкая жизнь: россияне все больше отдают предпочтение сухим винам - 28.07.2024, ПРАЙМ
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Несладкая жизнь: россияне все больше отдают предпочтение сухим винам
Несладкая жизнь: россияне все больше отдают предпочтение сухим винам - 28.07.2024, ПРАЙМ
Несладкая жизнь: россияне все больше отдают предпочтение сухим винам
В первом полугодии россияне перешли с полусладкого игристого вина на брют, пишет "Ведомости" со ссылкой на исследование Роскачества. | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T22:44+0300
2024-07-28T23:38+0300
экономика
россия
вино
игристое вино
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. В первом полугодии россияне перешли с полусладкого игристого вина на брют, пишет "Ведомости" со ссылкой на исследование Роскачества.Эксперты относят к игристым винам с низким содержанием сахара брют, экстра-брют и полусухие сорта. За прошедший период было произведено 30 миллионов литров таких напитков. Это позволило им впервые в современной истории России опередить по производству полусладкие игристые вина, которых было выпущено 28,5 миллиона литров. На долю сладких игристых вин пришлось всего 4 миллиона литров.Эксперты связывают увеличение производства брюта с растущим спросом населения на напитки с низким содержанием сахара. Например, в Simple Group сообщили, что продажи такого алкоголя в период с января по июнь выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля российских сухих вин на рынке увеличилась с 19 до 24%, а импортных, наоборот, снизилась с 68 до 63%.Александр Липилин, исполнительный директор виноторговой компании Fort, сообщил, что за период с 2015 года по июнь 2024 года продажи полусладких вин в их компании снизились втрое. В то же время, по его словам, спрос на брют вырос в пять раз.
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россия, вино, игристое вино
Экономика, РОССИЯ, вино, игристое вино
22:44 28.07.2024 (обновлено: 23:38 28.07.2024)
 
Несладкая жизнь: россияне все больше отдают предпочтение сухим винам

"Ведомости": 40 % производимых в РФ игристых вин — с низким содержанием сахара

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБокалы с вином
Бокалы с вином - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. В первом полугодии россияне перешли с полусладкого игристого вина на брют, пишет "Ведомости" со ссылкой на исследование Роскачества.
Эксперты относят к игристым винам с низким содержанием сахара брют, экстра-брют и полусухие сорта. За прошедший период было произведено 30 миллионов литров таких напитков. Это позволило им впервые в современной истории России опередить по производству полусладкие игристые вина, которых было выпущено 28,5 миллиона литров. На долю сладких игристых вин пришлось всего 4 миллиона литров.
Эксперты связывают увеличение производства брюта с растущим спросом населения на напитки с низким содержанием сахара.
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Например, в Simple Group сообщили, что продажи такого алкоголя в период с января по июнь выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля российских сухих вин на рынке увеличилась с 19 до 24%, а импортных, наоборот, снизилась с 68 до 63%.
Александр Липилин, исполнительный директор виноторговой компании Fort, сообщил, что за период с 2015 года по июнь 2024 года продажи полусладких вин в их компании снизились втрое. В то же время, по его словам, спрос на брют вырос в пять раз.
 
ЭкономикаРОССИЯвиноигристое вино
 
 
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