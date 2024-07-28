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Вода в бутылках – величайший обман: что течет туда из-под крана

Вода в бутылках – величайший обман: что течет туда из-под крана - 28.07.2024, ПРАЙМ

Вода в бутылках – величайший обман: что течет туда из-под крана

Махинации с бутилированной питьевой водой давно не новость – многие считают, что на самом деле бутылки наполняют в лучшем случае из-под крана. Так ли это на... | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T04:04+0300

2024-07-28T04:04+0300

2024-07-28T04:04+0300

питьевая вода

бутилированная вода

очистка воды

росбиотех

"барьер"

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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Махинации с бутилированной питьевой водой давно не новость – многие считают, что на самом деле бутылки наполняют в лучшем случае из-под крана. Так ли это на самом деле и какую воду лучше не пить, разбирался "Прайм".Фекальные бактерии NestleНе так давно швейцарскую компанию Nestle обвинили в продаже питьевой бутилированной воды с фекальными бактериями. По данным французских СМИ, она десятилетиями предлагала под видом "природной минеральной воды" загрязненную жидкость в бутылках. Расследование только началось, однако репутация компании уже изрядно подмочена. Если все подтвердится, ее ждут зрелищные судебные процессы.А что в России? Вряд ли дела обстоят значительно лучше. Лишь 10 процентов бутилированной воды в магазинах можно назвать питьевой. В основном, все это обычная водопроводная вода, пропущенная через специальные фильтры обратного осмоса, рассказал газете “МК” москвич, планирующий открыть завод по производству питьевой воды.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПримерно то же самое с автоматами, торгующими на улице питьевой водой по 25 рублей за пять литров. Как правило, они установлены около домов, в подвалах которых находится очистное оборудование. То есть, один большой фильтр, через который проходит все та же водопроводная вода. И неясно, кто и когда сливает остатки, каким образом чистят емкость, из которой люди набирают эту воду.Зато экологично: один такой автомат сокращает потребление примерно 10 тысяч пластиковых "баклажек" в год.Горные источники ПодмосковьяБутилированная вода бывает разного качества, но, разумеется, далеко не вся она кристально чистая из ледников и горных родников. “На деле, если вы хотите пить воду из природных источников, нужно покупать ту, где на бутылке есть надпись "вода высшей категории"”, - объясняет эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.Если такой пометки нет, то, как правило, - это просто обычная водопроводная, дополнительно очищенная от вредных примесей. Как минимум, она из обычной подмосковной скважины. Вода высшей категории стоит недешево и продается далеко не в каждом магазине. По ГОСТу она должна быть еще и с полезными минералами. Именно она действительно полезна для здоровья.Однако большая часть питьевой воды популярных марок в сетевых супермаркетах — это вода первой категории. И здесь с качеством и полезностью “все не так однозначно”, уверяет Кулешова.“Нередко производители вместе с вредными примесями очищают воду и от всего полезного. В итоге она становится практически дистиллированной и организм не получает ничего полезного”, - говорит эксперт.Впрочем, категорично утверждать, что от нее никакой пользы, тоже неверно. Скорее, бутилированная вода опасна для вашего кошелька.И конечно, для экологии. "Каждую минуту по всему миру люди покупают около миллиона пластиковых бутылок. А на производство одной пластиковой бутылки уходит количество воды, в три раза превосходящее её объем”, - подсчитала эксперт.Вода из кулера тоже не идеальнаНо не все так плохо. По словам завкафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаевой, питьевая вода, разливаемая в бутылки, все же проходит обязательную маркировку "Честный знак". Поэтому ей, как минимум, нельзя отравиться.Более серьезную опасность представляет вода из кулеров. Если тара плохо моется и не дезинфицируется, в воде будет повышена микробная контаминация, в ней появятся патогенные и условно-патогенные бактерии, в том числе, синегнойная палочка.Важно и то, как обеззараживают пустую тару. Дело в том, что объем стандартных бутылок для кулера – до 20 литров, и промыть их достаточно сложно. Если не обеззараживать, то микроорганизмы будут накапливаться и размножаться, оказывая вредное влияние на здоровье человека. Кроме того, вода в кулере не подвергается кипячению – ее максимальная температура 90 градусов. Это позволяет выживать и размножаться многим микробам.Где очистка лучшеВ целом, водопроводная вода проверяется чаще и лучше, чем вода, разлитая по бутылкам, кулерам и автоматам. И даже дополнительная очистка, о которой твердят разливщики, ни на что не влияет, поскольку в развитых странах контроль за качеством водопроводной воды достаточно жесткий.И, наконец, даже если вода в таре безупречно чистая, она со временем загрязняется микрочастицами пластика, из которого сделана бутылка. Кроме того, при нагревании пластик выделяет токсины, поэтому емкости нельзя держать на солнце. Контролируют ли это производители, остается на их совести.Выбор очевиден - если в вашем районе хорошая вода, вполне можно фильтровать ее и пить, говорит аспирант кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Ефимов.Но предварительно эксперт советует сдать пробы воды из-под крана на исследование. И в зависимости от результатов подобрать фильтр, дополнив его противомикробным картриджем для очистки от железа. Картриджи надо вовремя менять, чтобы вода оставалась безопасной для здоровья.Ко всему прочему, фильтр не просто очищает от хлора и прочих примесей. Он еще и обогащает воду полезными минералами, которые нужны нашему организму, добавляет Мария Кулешова.Есть и проточные кулеры – пурифайеры с системой фильтров внутри. Их подключают непосредственно к водопроводу. Сами фильтры можно выбрать после анализа водопроводной воды. Правда, это недешевое удовольствие – цена устройства стартует от 15 тысяч рублей и может достигать нескольких десятков тысяч в зависимости от фильтров и дополнительных опций. Но при долговременном использовании пурифайер себя окупает.

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питьевая вода, бутилированная вода, очистка воды, росбиотех, "барьер"