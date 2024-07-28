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В Израиле заявили о последнем шансе избежать войны с Ливаном - 28.07.2024, ПРАЙМ
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В Израиле заявили о последнем шансе избежать войны с Ливаном
В Израиле заявили о последнем шансе избежать войны с Ливаном - 28.07.2024, ПРАЙМ
В Израиле заявили о последнем шансе избежать войны с Ливаном
Последний шанс предотвратить полномасштабную войну между Израилем с Ливаном – вывести силы движения "Хезболлах". Такое заявление в соцсети Х сделал... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T10:24+0300
2024-07-28T10:25+0300
политика
хезболла
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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Последний шанс предотвратить полномасштабную войну между Израилем с Ливаном – вывести силы движения "Хезболлах". Такое заявление в соцсети Х сделал представитель МИД Израиля Орен Марморштейн."Единственный способ для мира предотвратить полномасштабную войну, которая окажется опустошительной для Ливана, – вынудить "Хезболлах" выполнить резолюцию СБ ООН 1701", - написал представитель израильского внешнеполитического ведомства. При этом он грозно предупредил, что сейчас идут последние минуты, чтобы сделать это дипломатическим путем".Упомянутая Марморштейном резолюция Совбеза ООН предусматривает вывод из района к югу от реки Литани всех вооруженных подразделений, за исключением миротворцев ООН и частей кадровой армии Ливана.Как сообщаю израильские СМИ, в результате удара по Голанским высотам погибли 12 человек.
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хезболла
Политика, Хезболла
10:24 28.07.2024 (обновлено: 10:25 28.07.2024)
 
В Израиле заявили о последнем шансе избежать войны с Ливаном

МИД Израиля: последний шанс избежать войны с Ливаном - вывести силы "Хезболлах"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Тель-Авив
Города мира. Тель-Авив - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Последний шанс предотвратить полномасштабную войну между Израилем с Ливаном – вывести силы движения "Хезболлах". Такое заявление в соцсети Х сделал представитель МИД Израиля Орен Марморштейн.
"Единственный способ для мира предотвратить полномасштабную войну, которая окажется опустошительной для Ливана, – вынудить "Хезболлах" выполнить резолюцию СБ ООН 1701", - написал представитель израильского внешнеполитического ведомства.
При этом он грозно предупредил, что сейчас идут последние минуты, чтобы сделать это дипломатическим путем".
Упомянутая Марморштейном резолюция Совбеза ООН предусматривает вывод из района к югу от реки Литани всех вооруженных подразделений, за исключением миротворцев ООН и частей кадровой армии Ливана.
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Как сообщаю израильские СМИ, в результате удара по Голанским высотам погибли 12 человек.
 
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