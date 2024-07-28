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В Израиле заявили о последнем шансе избежать войны с Ливаном

В Израиле заявили о последнем шансе избежать войны с Ливаном - 28.07.2024, ПРАЙМ

В Израиле заявили о последнем шансе избежать войны с Ливаном

Последний шанс предотвратить полномасштабную войну между Израилем с Ливаном – вывести силы движения "Хезболлах". Такое заявление в соцсети Х сделал... | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T10:24+0300

2024-07-28T10:24+0300

2024-07-28T10:25+0300

политика

хезболла

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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Последний шанс предотвратить полномасштабную войну между Израилем с Ливаном – вывести силы движения "Хезболлах". Такое заявление в соцсети Х сделал представитель МИД Израиля Орен Марморштейн."Единственный способ для мира предотвратить полномасштабную войну, которая окажется опустошительной для Ливана, – вынудить "Хезболлах" выполнить резолюцию СБ ООН 1701", - написал представитель израильского внешнеполитического ведомства. При этом он грозно предупредил, что сейчас идут последние минуты, чтобы сделать это дипломатическим путем".Упомянутая Марморштейном резолюция Совбеза ООН предусматривает вывод из района к югу от реки Литани всех вооруженных подразделений, за исключением миротворцев ООН и частей кадровой армии Ливана.Как сообщаю израильские СМИ, в результате удара по Голанским высотам погибли 12 человек.

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хезболла