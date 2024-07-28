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Лавров предупредил о рисках в случае размещения в ЮВА ядерного оружия
Лавров предупредил о рисках в случае размещения в ЮВА ядерного оружия - 28.07.2024, ПРАЙМ
Лавров предупредил о рисках в случае размещения в ЮВА ядерного оружия
Возможное размещение американского ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии повысит риски для безопасности в регионе, заявил по итогам визита в Малайзию министр | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T07:12+0300
2024-07-28T07:12+0300
2024-07-28T07:16+0300
политика
сергей лавров
юго-восточная азия
ядерное оружие
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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Возможное размещение американского ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии повысит риски для безопасности в регионе, заявил по итогам визита в Малайзию министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, если Соединенные Штаты решат разместить ядерное оружие в Юго-Восточной Азии, "лучше от этого никому не станет, рисков станет больше".
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сергей лавров, юго-восточная азия, ядерное оружие
Политика, Сергей Лавров, юго-восточная Азия, ядерное оружие
Лавров предупредил о рисках в случае размещения в ЮВА ядерного оружия
Лавров: размещение ядерного оружия в ЮВА повысит риски для безопасности региона
МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Возможное размещение американского ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии повысит риски для безопасности в регионе, заявил по итогам визита в Малайзию министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, если Соединенные Штаты решат разместить ядерное оружие в Юго-Восточной Азии, "лучше от этого никому не станет, рисков станет больше".
Times: в Британии хотят создать ракеты якобы против ядерного оружия России