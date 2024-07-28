Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров предупредил о рисках в случае размещения в ЮВА ядерного оружия - 28.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240728/yao-850486366.html
Лавров предупредил о рисках в случае размещения в ЮВА ядерного оружия
Лавров предупредил о рисках в случае размещения в ЮВА ядерного оружия - 28.07.2024, ПРАЙМ
Лавров предупредил о рисках в случае размещения в ЮВА ядерного оружия
Возможное размещение американского ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии повысит риски для безопасности в регионе, заявил по итогам визита в Малайзию министр | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T07:12+0300
2024-07-28T07:16+0300
политика
сергей лавров
юго-восточная азия
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910797_0:0:2770:1558_1920x0_80_0_0_35ee7bb7f32e48e010038ff50527da4d.jpg
МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Возможное размещение американского ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии повысит риски для безопасности в регионе, заявил по итогам визита в Малайзию министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, если Соединенные Штаты решат разместить ядерное оружие в Юго-Восточной Азии, "лучше от этого никому не станет, рисков станет больше".
https://1prime.ru/20240726/rakety-850442602.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910797_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_783d75935e19caac23cc765b784434dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сергей лавров, юго-восточная азия, ядерное оружие
Политика, Сергей Лавров, юго-восточная Азия, ядерное оружие
07:12 28.07.2024 (обновлено: 07:16 28.07.2024)
 
Лавров предупредил о рисках в случае размещения в ЮВА ядерного оружия

Лавров: размещение ядерного оружия в ЮВА повысит риски для безопасности региона

© МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
Официальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Возможное размещение американского ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии повысит риски для безопасности в регионе, заявил по итогам визита в Малайзию министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, если Соединенные Штаты решат разместить ядерное оружие в Юго-Восточной Азии, "лучше от этого никому не станет, рисков станет больше".
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
Times: в Британии хотят создать ракеты якобы против ядерного оружия России
26 июля, 06:35
 
ПолитикаСергей Лавровюго-восточная Азияядерное оружие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала