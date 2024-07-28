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Лавров предупредил о рисках в случае размещения в ЮВА ядерного оружия

Лавров предупредил о рисках в случае размещения в ЮВА ядерного оружия - 28.07.2024, ПРАЙМ

Лавров предупредил о рисках в случае размещения в ЮВА ядерного оружия

Возможное размещение американского ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии повысит риски для безопасности в регионе, заявил по итогам визита в Малайзию министр | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T07:12+0300

2024-07-28T07:12+0300

2024-07-28T07:16+0300

политика

сергей лавров

юго-восточная азия

ядерное оружие

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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Возможное размещение американского ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии повысит риски для безопасности в регионе, заявил по итогам визита в Малайзию министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, если Соединенные Штаты решат разместить ядерное оружие в Юго-Восточной Азии, "лучше от этого никому не станет, рисков станет больше".

https://1prime.ru/20240726/rakety-850442602.html

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сергей лавров, юго-восточная азия, ядерное оружие