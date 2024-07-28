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США создадут новое военное командование в Японии, передает WSJ

США создадут новое военное командование в Японии, передает WSJ - 28.07.2024, ПРАЙМ

США создадут новое военное командование в Японии, передает WSJ

Соединенные Штаты и Япония в воскресенье объявят о создании нового военного командования США в Японии, передает издание Wall Street Journal. | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T07:30+0300

2024-07-28T07:30+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Япония в воскресенье объявят о создании нового военного командования США в Японии, передает издание Wall Street Journal. Как утверждает издание, "США создадут новое военное командование в Японии".Отмечается, что об инициативе будет объявлено в рамках встречи в воскресенье между главой госдепа США Энтони Блинкеном, министром обороны США Ллойдом Остином, министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой и министром обороны Японии Минору Кихара. По мнению авторов статьи, в результате этой инициативы Соединенные Штаты выведут свой воинский контингент в Японии из-под подчинения Индо-Тихоокеанского командования, чей штаб расположен на Гавайских островах более чем в 5,6 тыс. км от Японии.

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