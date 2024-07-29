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"Алиса" теперь включает песни собакам, когда они остаются дома одни
"Алиса" теперь включает песни собакам, когда они остаются дома одни - 29.07.2024, ПРАЙМ
"Алиса" теперь включает песни собакам, когда они остаются дома одни
Виртуальный помощник от "Яндекса" "Алиса" теперь может включать песни собакам, когда они остаются дома одни, плейлист составлен на основе рекомендаций кинологов | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T11:03+0300
2024-07-29T11:03+0300
2024-07-29T11:03+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Виртуальный помощник от "Яндекса" "Алиса" теперь может включать песни собакам, когда они остаются дома одни, плейлист составлен на основе рекомендаций кинологов и зоопсихологов, сообщили в сервисе. "Чтобы питомцы не скучали дома без людей, теперь виртуальный ассистент "Алиса" может включать музыку, созданную на основе рекомендаций кинологов и зоопсихологов", - говорится в сообщении. Там рассказали, что медленные композиции с протяжными нотами и небольшим числом одновременно звучащих инструментов вызывают положительные эмоции у собак, снимают тревогу. При этом вокал, напротив, может стать причиной беспокойства. Чтобы запустить альбом, перед выходом из дома достаточно сказать: "Алиса, включи "пёсни" для любимых пёсиков". Отмечается, что в сборнике есть долгоиграющий микс, который звучит почти 8 часов. "Вместе с другими треками этого должно хватить до возвращения хозяев после рабочего дня", - добавили в сервисе. По данным всероссийской переписи домашних животных за 2023 год, которая приводится в сообщении компании, в стране насчитывается 25,5 миллиона домашних собак, они живут в 17,8 миллиона семей, а больше половины - в городских условиях.
https://1prime.ru/20240721/alisa-850302326.html
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алиса, яндекс, музыка, собаки
Алиса, Яндекс, музыка, собаки
"Алиса" теперь включает песни собакам, когда они остаются дома одни
"Яндекс": "Алиса" теперь включает песни собакам, когда они остаются дома одни
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Виртуальный помощник от "Яндекса" "Алиса" теперь может включать песни собакам, когда они остаются дома одни, плейлист составлен на основе рекомендаций кинологов и зоопсихологов, сообщили в сервисе.
"Чтобы питомцы не скучали дома без людей, теперь виртуальный ассистент "Алиса" может включать музыку, созданную на основе рекомендаций кинологов и зоопсихологов", - говорится в сообщении.
Там рассказали, что медленные композиции с протяжными нотами и небольшим числом одновременно звучащих инструментов вызывают положительные эмоции у собак, снимают тревогу. При этом вокал, напротив, может стать причиной беспокойства.
Чтобы запустить альбом, перед выходом из дома достаточно сказать: "Алиса, включи "пёсни" для любимых пёсиков". Отмечается, что в сборнике есть долгоиграющий микс, который звучит почти 8 часов. "Вместе с другими треками этого должно хватить до возвращения хозяев после рабочего дня", - добавили в сервисе.
По данным всероссийской переписи домашних животных за 2023 год, которая приводится в сообщении компании, в стране насчитывается 25,5 миллиона домашних собак, они живут в 17,8 миллиона семей, а больше половины - в городских условиях.
"Взломать можно". В "Яндексе" оценили безопасность "Алисы"