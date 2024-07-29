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Эмоциональная коррекция

Эмоциональная коррекция - 29.07.2024, ПРАЙМ

Эмоциональная коррекция

В пятницу рынок не удержался в области двухнедельных максимумов. На фоне решения Банка России индекс Мосбиржи показал снижение на 1,58% до 2993,23 п. Индекс РТС | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T08:50+0300

2024-07-29T08:50+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В пятницу рынок не удержался в области двухнедельных максимумов. На фоне решения Банка России индекс Мосбиржи показал снижение на 1,58% до 2993,23 п. Индекс РТС снизился на 1,76% до 1101,01 п. По итогам недели индекс Мосбиржи потерял 0,50%, индекс РТС, наоборот, прибавил 2,36%, чему способствовало укрепление рубля.Банк России на заседании в пятницу повысил ключевую ставку на 200 б. п. до 18%. Прогноз по средней ставке на 2025 год был пересмотрен в сторону повышения до 14-16%. Регулятор не исключает, что на конец текущего года ставка может оказаться в диапазоне 18-20%, в то время как риторика сохраняется жесткой. Банк России отмечает, что "рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики…". Тем не менее в заявлении регулятора указывается, что дальнейшее повышение ставки будет рассматриваться с точки зрения "целесообразности". В предыдущем заявлении Банк России указывал на "возможное" повышение ключевой ставки. Следующее заседание регулятора запланировано на 13 сентября. До этого времени внимание будут привлекать данные по инфляции, которые в большой степени и определят целесообразность дальнейшего повышения ставки.В обновленном прогнозе Банка России инфляция в стране ожидается на уровне 6,5-7% в 2024 году. Эта оценка совпадает с ожиданиями Минэкономразвития. Более важным является комментарий главы министерства Максима Решетникова по инфляционным ожиданиям. Он отметил, что "мы (министерство) одинаково (с Банком России) исходим из того, что к концу года она (инфляция) будет снижаться. Этот процесс мы в принципе последние недели уже видим".Котировки ОФЗ естественным образом показали снижение на фоне решения Банка России, а кривая доходности облигаций на отрезке от двух до десяти лет повысилась на 42-50 б. п. Тем не менее решение регулятора во многом уже было заложено в котировках облигаций, и стресс на рынке оказался пока ограниченным. По сравнению с предыдущей пятницей доходности на отрезке от двух до десяти лет показали более сдержанный рост, на 25-34 б. п., в то время как спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций расширился только на 9 б. п., что может указывать на отсутствие сильного стресса. Между тем в пятницу стало известно, что в июне 2024 года на рынке ОФЗ наблюдался нетто-приток капитала иностранных инвесторов впервые с августа 2022 года: объем инвестиций нерезидентов увеличился на 1 млрд руб. до 1,393 трлн руб.Высокие процентные ставки благоприятно отражаются на доходах компаний с высокими запасами наличности на балансах. Результаты "Юнипро" по РСБУ за I полугодие 2024 года отражают рост полученных процентных платежей в указанном периоде до 4,97 млрд руб. по сравнению с 1,19 млрд руб. в I полугодии 2023 года. Выручка компании увеличилась на 6,8% до 65,5 млрд руб., а чистая прибыль – на 29,3% до 21,79 млрд руб.На текущей неделе внимание инвесторов привлекут результаты Яндекса по МСФО за Iполугодие 2024 года, а также данные по оборотам на Московской бирже за июнь. Снижение, которое наблюдалось на рынке акций в пятницу, может оказаться чрезмерным, и при прочих равных индексы могут показать умеренное восстановление в начале недели.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, акции, ставка банка россии