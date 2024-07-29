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Ставка ЦБ придавила индекс Мосбиржи - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Ставка ЦБ придавила индекс Мосбиржи
Ставка ЦБ придавила индекс Мосбиржи - 29.07.2024, ПРАЙМ
Ставка ЦБ придавила индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи в пятницу обновлял двухнедельные максимумы и в моменте был выше 3060 п. Но послеобеденное повышение ставки ЦБ до 18% и все еще жесткие... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T10:16+0300
2024-07-29T10:16+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
ставка банка россии
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850498266.jpg?1722237407
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в пятницу обновлял двухнедельные максимумы и в моменте был выше 3060 п. Но послеобеденное повышение ставки ЦБ до 18% и все еще жесткие комментарии регулятора по ДКП не могли остаться незамеченными — в бумагах прокатилась волна распродаж и индекс по итогам вечерке потерял 1,7%, на закрытии недели планка 3000 п. была потеряна. В этом видится много эмоций, и сегодня круглая отметка может быть возвращена.Сильнее рынка закономерно были акции самой Московской биржи (+3,1%). Рост ставки ЦБ означает и рост процентных доходов биржи. Корпорация — бенефициар жесткой линии регулятора. Курс акций может направиться к 250 руб.Слабее рынка были бумаги АФК Системы (-7,7%). Фактор распродаж — удорожание кредитных денег, а у компании высокая долговая нагрузка. Поддержка в акциях на спуске видится чуть ниже 21 руб.Рубль в пятницу ослаб на 0,7%, юань вернулся к 11,85. Но это не более чем отскок после падения инвалюты на минимумы с конца июня. Было 11,66. Технически пара CNY/RUB может подойти поближе к 12, но вряд ли выше — жесткая ДКП априори за нацвалюту, а валютные барьеры государства призваны снижать волатильность курса. Тем самым по-прежнему пока нет смысла ставить на девальвацию рубля.
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Михаил Зельцер
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа, ставка банка россии, курсы валют
Мнения аналитиков, Мосбиржа, ставка Банка России, Курсы валют
10:16 29.07.2024
 

Ставка ЦБ придавила индекс Мосбиржи

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в пятницу обновлял двухнедельные максимумы и в моменте был выше 3060 п. Но послеобеденное повышение ставки ЦБ до 18% и все еще жесткие комментарии регулятора по ДКП не могли остаться незамеченными — в бумагах прокатилась волна распродаж и индекс по итогам вечерке потерял 1,7%, на закрытии недели планка 3000 п. была потеряна. В этом видится много эмоций, и сегодня круглая отметка может быть возвращена.
Сильнее рынка закономерно были акции самой Московской биржи (+3,1%). Рост ставки ЦБ означает и рост процентных доходов биржи. Корпорация — бенефициар жесткой линии регулятора. Курс акций может направиться к 250 руб.
Слабее рынка были бумаги АФК Системы (-7,7%). Фактор распродаж — удорожание кредитных денег, а у компании высокая долговая нагрузка. Поддержка в акциях на спуске видится чуть ниже 21 руб.
Рубль в пятницу ослаб на 0,7%, юань вернулся к 11,85. Но это не более чем отскок после падения инвалюты на минимумы с конца июня. Было 11,66. Технически пара CNY/RUB может подойти поближе к 12, но вряд ли выше — жесткая ДКП априори за нацвалюту, а валютные барьеры государства призваны снижать волатильность курса. Тем самым по-прежнему пока нет смысла ставить на девальвацию рубля.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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