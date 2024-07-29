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Путин в курсе ситуации с арестом экс-замглавы Минобороны, заявил Песков
Путин в курсе ситуации с арестом экс-замглавы Минобороны, заявил Песков - 29.07.2024, ПРАЙМ
Путин в курсе ситуации с арестом экс-замглавы Минобороны, заявил Песков
Думать об арестах не является делом Кремля, президент России Владимир Путин осведомлен о ситуации с бывшим заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым. Об | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T13:00+0300
2024-07-29T13:00+0300
2024-07-29T13:00+0300
владимир путин
дмитрий песков
минобороны рф
арест
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Думать об арестах не является делом Кремля, президент России Владимир Путин осведомлен о ситуации с бывшим заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В пятницу, 26 июля, ФСБ и Следственный комитет России сообщали об аресте Булгакова по делу о коррупции.Пескову задали вопрос о том, что думают в Кремле об аресте бывшего замглавы Минобороны."Это не дело Кремля - думать об арестах. Это дело наших следственных органов. Естественно, президент в курсе об этом", - ответил официальный представитель Кремля.
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владимир путин, дмитрий песков, минобороны рф, арест
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Минобороны РФ, арест
Путин в курсе ситуации с арестом экс-замглавы Минобороны, заявил Песков
Песков: Путин в курсе ситуации с арестом бывшего замглавы обороны РФ Булгакова
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Думать об арестах не является делом Кремля, президент России Владимир Путин осведомлен о ситуации с бывшим заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В пятницу, 26 июля, ФСБ и Следственный комитет России сообщали об аресте Булгакова по делу о коррупции.
Пескову задали вопрос о том, что думают в Кремле об аресте бывшего замглавы Минобороны.
"Это не дело Кремля - думать об арестах. Это дело наших следственных органов. Естественно, президент в курсе об этом", - ответил официальный представитель Кремля.
Песков прокомментировал вопрос о мобилизации в России