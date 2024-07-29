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Италия арестовала активы российского бизнесмена - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Италия арестовала активы российского бизнесмена
Италия арестовала активы российского бизнесмена - 29.07.2024, ПРАЙМ
Италия арестовала активы российского бизнесмена
Прокуратура Флоренции заявила об аресте активов неназванного бизнесмена из России на сумму более 40 миллионов евро. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T19:20+0300
2024-07-29T19:21+0300
италия
активы
арест
бизнесмен
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Прокуратура Флоренции заявила об аресте активов неназванного бизнесмена из России на сумму более 40 миллионов евро. По данным прокуратуры, решение принято в ответ на запрос о международной судебной помощи, который пришел из антикоррупционной прокуратуры Киева. Отмечается, что арест был применен к недвижимость и акциям стоимостью около 41 миллиона евро, которые были получены "в результате реинвестирования незаконно накопленных доходов". Прокуратура сообщила, что бизнесмен находится под следствием за мошенничество в отношении украинской государственной компании, которая занимается сбытом сельхозпродукции, а также за подкуп госслужащих и отмывание денег. Ведомство утверждает, что подследственный, якобы инвестировавший незаконно полученные доходы, владеет капиталом фирмы, которой принадлежит комплекс недвижимости во Флоренции.Местное издание Corriere Fiorentino сообщило, что фигурантом расследования является предприниматель Алексей Федорычев, владеющий историческим замком Торро дель Галло в столице Тосканы.
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италия, активы, арест, бизнесмен
ИТАЛИЯ, активы, арест, бизнесмен
19:20 29.07.2024 (обновлено: 19:21 29.07.2024)
 
Италия арестовала активы российского бизнесмена

Прокуратура Флоренции заявила об аресте активов бизнесмена из РФ на 41 млн евро

© AFP / Alberto Pizzoli Итальянский флаг на улице во Флоренции
Итальянский флаг на улице во Флоренции - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© AFP / Alberto Pizzoli
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Прокуратура Флоренции заявила об аресте активов неназванного бизнесмена из России на сумму более 40 миллионов евро.
По данным прокуратуры, решение принято в ответ на запрос о международной судебной помощи, который пришел из антикоррупционной прокуратуры Киева.
Отмечается, что арест был применен к недвижимость и акциям стоимостью около 41 миллиона евро, которые были получены "в результате реинвестирования незаконно накопленных доходов".
Прокуратура сообщила, что бизнесмен находится под следствием за мошенничество в отношении украинской государственной компании, которая занимается сбытом сельхозпродукции, а также за подкуп госслужащих и отмывание денег.
Ведомство утверждает, что подследственный, якобы инвестировавший незаконно полученные доходы, владеет капиталом фирмы, которой принадлежит комплекс недвижимости во Флоренции.
Местное издание Corriere Fiorentino сообщило, что фигурантом расследования является предприниматель Алексей Федорычев, владеющий историческим замком Торро дель Галло в столице Тосканы.
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