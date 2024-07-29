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Названы последствия роста аэронавигационных сборов в РФ для цен на билеты
Названы последствия роста аэронавигационных сборов в РФ для цен на билеты - 29.07.2024, ПРАЙМ
Названы последствия роста аэронавигационных сборов в РФ для цен на билеты
Рост аэронавигационных сборов в РФ не приведет к резкому скачку стоимости авиабилетов, прибавка оценивается примерно в 150 рублей на билет в одну сторону на... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T17:50+0300
2024-07-29T17:50+0300
2024-07-29T17:50+0300
экономика
авиабилеты
сборы
авиаперевозки
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Рост аэронавигационных сборов в РФ не приведет к резкому скачку стоимости авиабилетов, прибавка оценивается примерно в 150 рублей на билет в одну сторону на внутрироссийских направлениях, сказал журналистам руководитель аналитического агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Ставка аэронавигационных сборов с авиакомпаний РФ может быть увеличена для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов, говорил ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров. Как уточняли в пресс-службе ведомства, в среднем рост ставки сборов составит 150 рублей за тонну максимальной взлетной массы на 100 километров. Ядров предположил, что это может произойти уже с августа. Представитель Росавиации сообщал журналистам, что повышение сборов еще обсуждается. "Предположение, что с 1 августа себестоимость и, следом за ней, стоимость авиаперевозок радикально увеличатся, лишено оснований... Очевидно, что туристам, отправляющимся на отдых в августе, не стоит излишне волноваться: за приобретенные билеты доплачивать не придется. Тех, кто только планирует поездку, также успокою: скачкообразного роста тарифов не произойдет", - сказал эксперт. Авиакомпании регулярно фиксируют рост своих издержек практически по всем статьям расходов - инфляционные процессы никто не отменял, продолжил Пантелеев. Однако о единовременном росте себестоимости на десятки процентов речь не идет. "В действительности, принято решение увеличить размер аэронавигационных сборов. Да, отчисления компаний по этой статье в процентном отношении вырастут заметно, на 30-50%. Но важно, что затраты перевозчиков увеличатся по статье расходов, которая в бюджете авиакомпаний находится на последних строках. Так что влияние этого подорожания на экономику перевозок будет минимальным. В пересчете на стоимость билетов эта прибавка оценивается примерно в 150 рублей на сегмент (на внутрироссийских направлениях). За полет туда-обратно - плюс 300 рублей", - пояснил Пантелеев. Рост ставок, напомнил эксперт, вообще не коснется Дальнего Востока - там ставки за аэронавигационное обслуживание обнулены.
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авиабилеты, сборы, авиаперевозки
Экономика, авиабилеты, сборы, авиаперевозки
Названы последствия роста аэронавигационных сборов в РФ для цен на билеты
Пантелеев: рост аэронавигационных сборов в РФ не вызовет скачка цен на билеты
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Рост аэронавигационных сборов в РФ не приведет к резкому скачку стоимости авиабилетов, прибавка оценивается примерно в 150 рублей на билет в одну сторону на внутрироссийских направлениях, сказал журналистам руководитель аналитического агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.
Ставка аэронавигационных сборов с авиакомпаний РФ может быть увеличена для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов, говорил ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров. Как уточняли в пресс-службе ведомства, в среднем рост ставки сборов составит 150 рублей за тонну максимальной взлетной массы на 100 километров. Ядров предположил, что это может произойти уже с августа. Представитель Росавиации сообщал журналистам, что повышение сборов еще обсуждается.
"Предположение, что с 1 августа себестоимость и, следом за ней, стоимость авиаперевозок радикально увеличатся, лишено оснований... Очевидно, что туристам, отправляющимся на отдых в августе, не стоит излишне волноваться: за приобретенные билеты доплачивать не придется. Тех, кто только планирует поездку, также успокою: скачкообразного роста тарифов не произойдет", - сказал эксперт.
Авиакомпании регулярно фиксируют рост своих издержек практически по всем статьям расходов - инфляционные процессы никто не отменял, продолжил Пантелеев. Однако о единовременном росте себестоимости на десятки процентов речь не идет.
"В действительности, принято решение увеличить размер аэронавигационных сборов. Да, отчисления компаний по этой статье в процентном отношении вырастут заметно, на 30-50%. Но важно, что затраты перевозчиков увеличатся по статье расходов, которая в бюджете авиакомпаний находится на последних строках. Так что влияние этого подорожания на экономику перевозок будет минимальным. В пересчете на стоимость билетов эта прибавка оценивается примерно в 150 рублей на сегмент (на внутрироссийских направлениях). За полет туда-обратно - плюс 300 рублей", - пояснил Пантелеев.
Рост ставок, напомнил эксперт, вообще не коснется Дальнего Востока - там ставки за аэронавигационное обслуживание обнулены.
ФАС рекомендовала авиакомпаниям объяснять ценообразование на билеты