Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы последствия роста аэронавигационных сборов в РФ для цен на билеты - 29.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240729/aviabilety-850515325.html
Названы последствия роста аэронавигационных сборов в РФ для цен на билеты
Названы последствия роста аэронавигационных сборов в РФ для цен на билеты - 29.07.2024, ПРАЙМ
Названы последствия роста аэронавигационных сборов в РФ для цен на билеты
Рост аэронавигационных сборов в РФ не приведет к резкому скачку стоимости авиабилетов, прибавка оценивается примерно в 150 рублей на билет в одну сторону на... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T17:50+0300
2024-07-29T17:50+0300
экономика
авиабилеты
сборы
авиаперевозки
https://cdnn.1prime.ru/img/82699/57/826995729_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_024784c5fea847413119ace425efe292.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Рост аэронавигационных сборов в РФ не приведет к резкому скачку стоимости авиабилетов, прибавка оценивается примерно в 150 рублей на билет в одну сторону на внутрироссийских направлениях, сказал журналистам руководитель аналитического агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Ставка аэронавигационных сборов с авиакомпаний РФ может быть увеличена для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов, говорил ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров. Как уточняли в пресс-службе ведомства, в среднем рост ставки сборов составит 150 рублей за тонну максимальной взлетной массы на 100 километров. Ядров предположил, что это может произойти уже с августа. Представитель Росавиации сообщал журналистам, что повышение сборов еще обсуждается. "Предположение, что с 1 августа себестоимость и, следом за ней, стоимость авиаперевозок радикально увеличатся, лишено оснований... Очевидно, что туристам, отправляющимся на отдых в августе, не стоит излишне волноваться: за приобретенные билеты доплачивать не придется. Тех, кто только планирует поездку, также успокою: скачкообразного роста тарифов не произойдет", - сказал эксперт. Авиакомпании регулярно фиксируют рост своих издержек практически по всем статьям расходов - инфляционные процессы никто не отменял, продолжил Пантелеев. Однако о единовременном росте себестоимости на десятки процентов речь не идет. "В действительности, принято решение увеличить размер аэронавигационных сборов. Да, отчисления компаний по этой статье в процентном отношении вырастут заметно, на 30-50%. Но важно, что затраты перевозчиков увеличатся по статье расходов, которая в бюджете авиакомпаний находится на последних строках. Так что влияние этого подорожания на экономику перевозок будет минимальным. В пересчете на стоимость билетов эта прибавка оценивается примерно в 150 рублей на сегмент (на внутрироссийских направлениях). За полет туда-обратно - плюс 300 рублей", - пояснил Пантелеев. Рост ставок, напомнил эксперт, вообще не коснется Дальнего Востока - там ставки за аэронавигационное обслуживание обнулены.
https://1prime.ru/20240710/fas-849993614.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82699/57/826995729_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_19302e780eb25daefa0b2ebe6b1552f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авиабилеты, сборы, авиаперевозки
Экономика, авиабилеты, сборы, авиаперевозки
17:50 29.07.2024
 
Названы последствия роста аэронавигационных сборов в РФ для цен на билеты

Пантелеев: рост аэронавигационных сборов в РФ не вызовет скачка цен на билеты

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет в небе.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Рост аэронавигационных сборов в РФ не приведет к резкому скачку стоимости авиабилетов, прибавка оценивается примерно в 150 рублей на билет в одну сторону на внутрироссийских направлениях, сказал журналистам руководитель аналитического агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.
Ставка аэронавигационных сборов с авиакомпаний РФ может быть увеличена для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов, говорил ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров. Как уточняли в пресс-службе ведомства, в среднем рост ставки сборов составит 150 рублей за тонну максимальной взлетной массы на 100 километров. Ядров предположил, что это может произойти уже с августа. Представитель Росавиации сообщал журналистам, что повышение сборов еще обсуждается.
"Предположение, что с 1 августа себестоимость и, следом за ней, стоимость авиаперевозок радикально увеличатся, лишено оснований... Очевидно, что туристам, отправляющимся на отдых в августе, не стоит излишне волноваться: за приобретенные билеты доплачивать не придется. Тех, кто только планирует поездку, также успокою: скачкообразного роста тарифов не произойдет", - сказал эксперт.
Авиакомпании регулярно фиксируют рост своих издержек практически по всем статьям расходов - инфляционные процессы никто не отменял, продолжил Пантелеев. Однако о единовременном росте себестоимости на десятки процентов речь не идет.
"В действительности, принято решение увеличить размер аэронавигационных сборов. Да, отчисления компаний по этой статье в процентном отношении вырастут заметно, на 30-50%. Но важно, что затраты перевозчиков увеличатся по статье расходов, которая в бюджете авиакомпаний находится на последних строках. Так что влияние этого подорожания на экономику перевозок будет минимальным. В пересчете на стоимость билетов эта прибавка оценивается примерно в 150 рублей на сегмент (на внутрироссийских направлениях). За полет туда-обратно - плюс 300 рублей", - пояснил Пантелеев.
Рост ставок, напомнил эксперт, вообще не коснется Дальнего Востока - там ставки за аэронавигационное обслуживание обнулены.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
ФАС рекомендовала авиакомпаниям объяснять ценообразование на билеты
10 июля, 16:12
 
Экономикаавиабилетысборыавиаперевозки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала