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Автоэксперт назвал приемы, которые помогут распознать машину-утопленника

Автоэксперт назвал приемы, которые помогут распознать машину-утопленника - 29.07.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт назвал приемы, которые помогут распознать машину-утопленника

Покупка подержанного автомобиля - это всегда риск. Но так называемые "утопленники" могут оказаться самым неудачным приобретением на вторичном рынке. Как их... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T03:03+0300

2024-07-29T03:03+0300

2024-07-29T03:03+0300

спрос на легковые авто

подержанные авто

авторынок рф

егор васильев

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Покупка подержанного автомобиля - это всегда риск. Но так называемые "утопленники" могут оказаться самым неудачным приобретением на вторичном рынке. Как их распознать, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Дело в том, что большинство современных авто имеют очень сложную конструкцию информационно-развлекательного комплекса и систем контроля и управления узлами машины. Любая электроника очень чувствительна к попаданию влаги, тем более, если речь идет об автомобиле. Ведь он постоянно находится под воздействием экстремальных температур.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНапример, на солнце салон прогревается до 70 градусов, а ночью остывает до 15. “В "герметичных" разъемах электропроводки возникает вакуум, и они начинают подсасывать влагу. Возникают блуждающие замыкания из-за чего электроника начинает активно “глючить”. “Устранить такую проблему крайне тяжело”, - объясняет Васильев.Кроме того, в современном авто из-за сложной конструкции кузова присутствует огромное количество ниш и полостей, откуда воду извлечь практически невозможно. По сути они становятся источником постоянной влажности в невентилируемых пространствах. Как следствие - коррозия кузова и активное гниение материалов шумоизоляции и обивки. Кроме того, если вода попала в коробку передач и мотор, ресурс этих дорогих комплектующих пострадает, даже если машина не была заведена.Так что, как считает Васильев, лучше не связываться с покупкой подобных авто, особенно если речь идет о современных информационно насыщенных машинах.Определить утопленника довольно просто. “Надо снять обивку на полу салона и в багажном отделении. Если там сыро и плохо пахнет, значит, вы имеете дело с утопленником. Если есть возможность заглянуть в скрытые полости, то это надо сделать. Если видны следы влаги или ее испарения, то скорее всего машина тонула”, - разъясняет специалист.Также стоит обратить внимание на следы жидкости на обивке салона и сиденьях. Последние высушить сложнее всего. Будет не лишним заглянуть в корпус воздушного фильтра. Если там есть следы жидкости, то, скорее всего, у автомобиля возникнут проблемы с мотором и почти наверняка с коробкой, в которую жидкость могла попасть через сапун, заключил Васильев.

https://1prime.ru/20240722/mashiny-utoplenniki-850332713.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

спрос на легковые авто, подержанные авто, авторынок рф, егор васильев