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Названы страны - лидеры по доступности бензина в Европе

Названы страны - лидеры по доступности бензина в Европе - 29.07.2024, ПРАЙМ

Названы страны - лидеры по доступности бензина в Европе

Люксембург вновь оказался в лидерах по доступности бензина для населения в странах Европы в первой половине 2024 года, в конце списка Молдавия, а Россия... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T05:10+0300

2024-07-29T05:10+0300

2024-07-29T05:10+0300

экономика

европа

доступность

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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Люксембург вновь оказался в лидерах по доступности бензина для населения в странах Европы в первой половине 2024 года, в конце списка Молдавия, а Россия оказалась на 13-й позиции, свидетельствует исследование РИА Новости. ЦЕНЫ НА БЕНЗИН Цены на бензин в Европе в первой половине 2024 года преимущественно выросли, что обусловлено динамикой нефтяных цен в мире. Так, цена нефти Brent за первые шесть месяцев (с января по конец июня) увеличилась на 12%. Правда, аналитики отмечают, что в течение отчетного периода движение цен было разнонаправленным. Это обусловлено геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, экономической неопределенностью в Европе и высокими процентными ставками. В первом квартале нефть преимущественно дорожала, затем до июня дешевела, но после очередной конференции ОПЕК, которая сохранила ограничения по добыче, снова стала дорожать. При этом доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения. Для оценки доступности автомобильного топлива в различных странах эксперты РИА Новости, основываясь на данных официальной статистики, составили рейтинг по объему бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы. РОССИЯ НА 13 СТРОЧКЕ Первое место в рейтинге занял Люксембург. Жители этой страны имеют возможность купить на свои средние зарплаты более 2,5 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этом государстве по европейским меркам невысокие, при этом зарплаты одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Великобритания с 2,1 тысячи литров. В первую пятерку рейтинга входят также Ирландия, Австрия и Нидерланды. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1870 литров бензина. Россия заняла в рейтинге тринадцатое место, между Францией и Кипром. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 1287 литров 95-го бензина. Последнее место в рейтинге по доступности бензина для населения занимает Молдавия. Жители этой страны имеют возможность приобрести лишь 463 литра топлива, что в пять раз меньше лидирующего Люксембурга, и в 2,8 раза меньше, чем в России. Помимо Молдавии нижние строчки рейтинга занимают Румыния, Венгрия, Словакия, Латвия и Хорватия. Жители этих государств могут купить на свои зарплаты менее 700 литров бензина. РОСТ В ЦЕНЕ В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, самая низкая стоимость бензина из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечена в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 46,8 рублей. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 56,7 рубля за литр. По данным Росстата, по сравнению с началом года цена бензина в нашей стране выросла на 2,8%. Третье место по дешевизне бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, где бензин стоит около 67 российских рублей за литр. Далее следуют в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо. Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Дании, в пересчете на российскую валюту – 198 рублей за литр. Далее следуют Нидерланды, Норвегия, Греция и Италия. В этих странах литр бензина обойдется дороже 178 рублей. Самое дешевое дизельное топливо продается в Казахстане – 54,2 рубля за литр. Низкие цены на него также в России и Белоруссии – 65,8 и 67 рублей за литр соответственно. Самое дорогое дизельное топливо продается в Норвегии – 177 рублей за литр. Высокая стоимость дизельного топлива также в Великобритании и Дании (более 170 рублей за литр). Во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Исключением стал лишь Казахстан, где отмечается небольшое снижение. Наиболее существенно стоимость бензина увеличилась на Кипре (+11,3%), в Норвегии (+10,1%) и в Венгрии (+9,6%). Цены на дизельное топливо также повысились в большинстве стран. Подорожание произошло в 23 государствах из 32, участвующих в рейтинге. ПРОГНОЗ ЦЕН НА НЕФТЬ Эксперты РИА Новости полагают, что в связи с множеством дестабилизирующих факторов (экономических и геополитических) возможный диапазон колебаний нефтяных цен до конца года составит 70-90 долларов за баррель. Изменения топливных цен будут менее резкими, но все же они также не окажутся стабильными. При этом доступность топлива для потребителей станет в основном зависеть от динамики доходов населения. В России по итогам года повышение цен ожидается в пределах инфляции. Однако, принимая во внимание рост заработных плат, доступность бензина для российского населения, как минимум, не снизится. При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину 2024 года. По Норвегии — по итогам мая 2024 года. Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.

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