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Биржевые продажи бензина Аи-95 выросли за неделю почти на восемь процентов

Биржевые продажи бензина Аи-95 выросли за неделю почти на восемь процентов - 29.07.2024, ПРАЙМ

Биржевые продажи бензина Аи-95 выросли за неделю почти на восемь процентов

Продажи бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за прошедшую неделю выросли почти на 8% по сравнению с предыдущей на | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T17:17+0300

2024-07-29T17:17+0300

2024-07-29T17:17+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Продажи бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за прошедшую неделю выросли почти на 8% по сравнению с предыдущей на фоне рекомендации Федеральной антимонопольной службы (ФАС) увеличить объемы продаж бензина этой марки на бирже, сообщила РИА Новости торговая площадка. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в конце прошлой недели заявила, что ждет до конца июля от нефтяных компаний обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95. Также в середине июля ведомство рекомендовало увеличить объемы продаж бензина Аи-95 на бирже на фоне сезонного спроса на эту марку. "За период 22.07.2024-26.07.2024 объемы продаж Аи-95 составили 80 475 тонн и увеличились на 7,8% по сравнению с периодом 15.07.2024-19.07.2024", - сообщила биржа. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) этим летом стремительно росла, приблизившись к своему историческому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года. В последние дни цена перешла к снижению. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил в начале июля, что ситуация на топливном рынке России стабильная, за исключением бензина Аи-95. По его словам, меры для стабилизации цен принимаются и их будет достаточно. Так, с 1 августа будет возобновлен запрет на экспорт бензина из России, также Минэнерго РФ вместе с бизнесом работает, чтобы увеличить объемы производства топлива, загрузку нефтеперерабатывающих заводов, обеспечить транспортировку нефтепродуктов. Кабмин с 1 марта на полгода, до 1 сентября, ввел запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, однако в конце мая запрет был временно снят. Новак сообщил, что с 1 августа эмбарго возобновится. Также рассматривается возможность продлить его на сентябрь-октябрь, но решений об этом пока не принято.

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биржевые цены на бензин, аи-95, торги, топливо