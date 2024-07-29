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Биржевые продажи бензина Аи-95 выросли за неделю почти на восемь процентов - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Биржевые продажи бензина Аи-95 выросли за неделю почти на восемь процентов
Биржевые продажи бензина Аи-95 выросли за неделю почти на восемь процентов - 29.07.2024, ПРАЙМ
Биржевые продажи бензина Аи-95 выросли за неделю почти на восемь процентов
Продажи бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за прошедшую неделю выросли почти на 8% по сравнению с предыдущей на | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T17:17+0300
2024-07-29T17:17+0300
экономика
биржевые цены на бензин
аи-95
торги
топливо
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Продажи бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за прошедшую неделю выросли почти на 8% по сравнению с предыдущей на фоне рекомендации Федеральной антимонопольной службы (ФАС) увеличить объемы продаж бензина этой марки на бирже, сообщила РИА Новости торговая площадка. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в конце прошлой недели заявила, что ждет до конца июля от нефтяных компаний обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95. Также в середине июля ведомство рекомендовало увеличить объемы продаж бензина Аи-95 на бирже на фоне сезонного спроса на эту марку. "За период 22.07.2024-26.07.2024 объемы продаж Аи-95 составили 80 475 тонн и увеличились на 7,8% по сравнению с периодом 15.07.2024-19.07.2024", - сообщила биржа. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) этим летом стремительно росла, приблизившись к своему историческому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года. В последние дни цена перешла к снижению. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил в начале июля, что ситуация на топливном рынке России стабильная, за исключением бензина Аи-95. По его словам, меры для стабилизации цен принимаются и их будет достаточно. Так, с 1 августа будет возобновлен запрет на экспорт бензина из России, также Минэнерго РФ вместе с бизнесом работает, чтобы увеличить объемы производства топлива, загрузку нефтеперерабатывающих заводов, обеспечить транспортировку нефтепродуктов. Кабмин с 1 марта на полгода, до 1 сентября, ввел запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, однако в конце мая запрет был временно снят. Новак сообщил, что с 1 августа эмбарго возобновится. Также рассматривается возможность продлить его на сентябрь-октябрь, но решений об этом пока не принято.
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биржевые цены на бензин, аи-95, торги, топливо
Экономика, биржевые цены на бензин, Аи-95, Торги, топливо
17:17 29.07.2024
 
Биржевые продажи бензина Аи-95 выросли за неделю почти на восемь процентов

Биржевые продажи бензина Аи-95 за неделю выросли на 7,8% после рекомендации ФАС

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Продажи бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за прошедшую неделю выросли почти на 8% по сравнению с предыдущей на фоне рекомендации Федеральной антимонопольной службы (ФАС) увеличить объемы продаж бензина этой марки на бирже, сообщила РИА Новости торговая площадка.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в конце прошлой недели заявила, что ждет до конца июля от нефтяных компаний обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95. Также в середине июля ведомство рекомендовало увеличить объемы продаж бензина Аи-95 на бирже на фоне сезонного спроса на эту марку.
"За период 22.07.2024-26.07.2024 объемы продаж Аи-95 составили 80 475 тонн и увеличились на 7,8% по сравнению с периодом 15.07.2024-19.07.2024", - сообщила биржа.
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) этим летом стремительно росла, приблизившись к своему историческому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года. В последние дни цена перешла к снижению.
Вице-премьер РФ Александр Новак говорил в начале июля, что ситуация на топливном рынке России стабильная, за исключением бензина Аи-95. По его словам, меры для стабилизации цен принимаются и их будет достаточно. Так, с 1 августа будет возобновлен запрет на экспорт бензина из России, также Минэнерго РФ вместе с бизнесом работает, чтобы увеличить объемы производства топлива, загрузку нефтеперерабатывающих заводов, обеспечить транспортировку нефтепродуктов.
Кабмин с 1 марта на полгода, до 1 сентября, ввел запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, однако в конце мая запрет был временно снят. Новак сообщил, что с 1 августа эмбарго возобновится. Также рассматривается возможность продлить его на сентябрь-октябрь, но решений об этом пока не принято.
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Экономикабиржевые цены на бензинАи-95Торгитопливо
 
 
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