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Стоимость биткоина превысила 70 тысяч долларов впервые с 10 июня
Стоимость биткоина превысила 70 тысяч долларов впервые с 10 июня - 29.07.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина превысила 70 тысяч долларов впервые с 10 июня
Биткоин дорожает почти на 3% в понедельник, его стоимость впервые с начала июня поднялась выше 70 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T16:28+0300
2024-07-29T16:28+0300
2024-07-29T16:28+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Биткоин дорожает почти на 3% в понедельник, его стоимость впервые с начала июня поднялась выше 70 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.18 мск дорожал на 2,6% за сутки - до 69 800 долларов. Минутами ранее показатель превышал 70 тысяч долларов - впервые с 10 июня. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,69% - в среднем до 69 816 долларов. Динамика также приводится за сутки. Поддержку криптовалюте могут оказывать заявления бывшего президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа. В воскресенье, выступая на ежегодной конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле, Трамп заявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на предстоящих в ноябре выборах. С начала месяца стоимость биткоина выросла более чем на 11%. С начала года криптовалюта подорожала почти в 1,7 раза, а в марте показатель достиг исторического максимума в 73 777 долларов.
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биткоин, торги
Криптовалюта, Биткоин, Торги
Стоимость биткоина превысила 70 тысяч долларов впервые с 10 июня
Торги: стоимость биткоина впервые с 10 июня превысила 70 тысяч долларов
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Биткоин дорожает почти на 3% в понедельник, его стоимость впервые с начала июня поднялась выше 70 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.18 мск дорожал на 2,6% за сутки - до 69 800 долларов. Минутами ранее показатель превышал 70 тысяч долларов - впервые с 10 июня.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,69% - в среднем до 69 816 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Поддержку криптовалюте могут оказывать заявления бывшего президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа. В воскресенье, выступая на ежегодной конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле, Трамп заявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на предстоящих в ноябре выборах.
С начала месяца стоимость биткоина выросла более чем на 11%. С начала года криптовалюта подорожала почти в 1,7 раза, а в марте показатель достиг исторического максимума в 73 777 долларов.
В ГД одобрили возможность экспериментальных биржевых торгов криптовалютой