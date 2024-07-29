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США не победят Россию в борьбе за европейский рынок нефти, считает эксперт

США не победят Россию в борьбе за европейский рынок нефти, считает эксперт - 29.07.2024, ПРАЙМ

США не победят Россию в борьбе за европейский рынок нефти, считает эксперт

Соединенные Штаты в равных условиях конкуренции не обошли бы Россию за европейский рынок нефти - по цене они явно проигрывали, заявил в интервью РИА Новости... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T21:17+0300

2024-07-29T21:17+0300

2024-07-29T21:17+0300

энергетика

сша

россия

европа

нефтяной рынок

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в равных условиях конкуренции не обошли бы Россию за европейский рынок нефти - по цене они явно проигрывали, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Первые секторальные санкции США и Евросоюза были введены 10 лет назад, в июле 2014 года, они коснулись финансового и энергетического сектора, а также поставок технологий и оборудования для добычи нефти на арктическом шельфе, глубоководных месторождениях и в сланцевых проектах. Новая волна ограничений нахлынула на отрасль в 2022 году - тогда Евросоюз ввел запрет на поставки нефти из России, одновременно с этим установив предельную цену российский нефти, перевозимой по морю в третьи страны, в 60 долларов за баррель. "Соединенные Штаты за счет беспрецедентного санкционного давления расчистили место для своих энергоносителей на рынке Европы. И сегодня нефтеперерабатывающие заводы Европы постепенно начинают перестраиваться под американскую легкую нефть. В нормальных условиях равной конкурентной борьбы для американской нефти Европа была бы закрыта. По цене они явно проигрывали России", - объяснил эксперт. По его словам, Россия в феврале 2022 года продавала 65% своей нефти на рынках теперь уже недружественных стран, а ровно через год оставила там лишь 14% поставок. Российская нефть в это время продавалась с дисконтом в 20-30 долларов за баррель к мировому бенчмарку, что позволило ей сформировать новые рынки сбыта. А страны Европы были вынуждены покупать либо американскую нефть, либо ближневосточную, которая продавалась с премией к бенчмарку. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru во вторник в 12.00 мск.

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сша, россия, европа, нефтяной рынок